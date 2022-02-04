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Российские геймеры раскупили партию из GeForce RTX 3050 в Ситилинк по 26 500 рублей за 17 минут
Большинство геймеров осталось недовольно акцией
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Теории заговоров настолько популярны среди обычных людей, что отдельные личности готовы придумывать подобные слухи чуть ли не на пустом месте. Заранее отметим, что никто доподлинно не знает, как было на самом деле, но это не мешает бурной фантазии додумывать неизвестные переменные. Отличный пример – продажи видеокарт в ДНС. Очевидно, что желающих купить новую GeForce RTX 3050 было в разы больше, чем доступных моделей, вот только это не останавливало диванных фантазёров. Давайте к фактам: всего в наличии было 450 единиц по цене в 27 000 рублей и ещё 800 штук, но уже по 35 тысяч. Согласно официальным данным, было реализовано 817 видеокарт, при этом все они разошлись по уникальным аккаунтам. Также отмечается, что на каждую 1000 видеокарт было как минимум 30 000 тех, кто хотел видеокарту купить.

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Повторяем, что мы точно не знаем, что на самом деле произошло, и куда делись оставшиеся видеокарты. Есть мнение, что сама ДНС может быть не при чём, ведь мы имеем дело с нечестными на руку продавцами, которые и виноваты в массовых продажах перекупщикам. Глава сети ДНС  Дмитрий Алексеев отвергает подобные обвинения. Он призанял проблемы, но уверяет, что дело не в перекупщиках, а в огромном спросе, который удовлетворить в настоящее время нереалистично. Дмитрий отметил, что в следующий раз ритейлер постарается решить проблемы при запуске, продолжив предлагать клиентам выгодные предложения.

Вчера порадовать геймеров решили в Ситилинк. Стартовала акция, в рамках которой можно было получить GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене. Что любопытно, многие наши читатели уверяли, что акция и вовсе не начиналась. Вы удивитесь, но начиналась, просто она продлилась всего 17 минут, за которые было получено 2000 заявок. Это выглядит комично, ведь видеокарт всего 100 штук. Имена счастливчиков будут объявлены позднее. Неясно, сделал ли Ситилинк какие-то выводы. Похоже, если вы хотите порадовать геймеров, то нужно закупить хотя бы 50 000 видеокарт GeForce RTX 3050. 

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Ну а геймеры остались недовольны. Большинство из них не смогло купить видеокарту в ДНС и не попало под акцию в Ситилинк. Если вы хотите узнать, когда всё это безобразие завершится, то однозначного ответа не ни у кого. Будет проще, если майнинг Эфира на видеокартах остановится. Цены начнут идти вниз, если производители сумеют насытить рынок достаточным количеством графических чипов. Когда это случится, и случится ли в 2022 году, мы вам сказать не можем. 

#видеокарты #geforce rtx 3050
8
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