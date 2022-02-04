Все токены пользуются популярностью, но заслуживают большего

Прежде всего нужно признать, что популярность не имеет ничего общего с качеством. Если сегодня из каждого утюга крутят какую-то песню, то это не значит, что исполняющая её молодая (или старая) звезда обладает хорошим голосом или выдающимися артистическими способностями. Что и говорить, если даже не все певцы визуально привлекательны, ведь толпа непостоянна, а в какой-то момент людям надоедают хорошенькие мордашки. Словом, хочется чего-то нового. Примерно такая же ситуация царит везде, а значит криптовалюты не являются тут исключением. К примеру, существует множество высокотехнологичных токенов, которые ушли на годы вперёд по сравнению с Биткоином, вот только они не выходят за пределы своей экосистемы, а количество знающих об их существовании людей стремится к нулю.

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Сегодня мы рассмотрим три криптовалюты, каждая из которых обладает огромным потенциалом и способна подорожать в обозримом будущем. Стоит отметить, что всё нижесказанное вовсе не гарантирует, что одна из монет подорожает, ну а экспертное мнение опубликовано на сайте РБК.

Solana. Если данный токен сравнивать с Эфиром, то последний кажется одноногим слепым калекой, который плетётся в самом конце очереди за ливерной колбасой. Скорость обработки транзакций здесь гораздо выше, а об огромных комиссиях никто и не слышал. Если говорить о набирающих популярность децентрализованных приложениях, то разработки на основе блокчейна Solana гораздо перспективнее, а сообщество уже давно проявляет высокий интерес к активу. Вот только всё несмотря на всё это криптивалюта остаётся в тени Эфира, хотя заслуживает большего. Аналитики уверены, что в 2022 году Solana подорожает до 200 долларов и сможет продемонстрировать дальнейший рост.

Avalanche. Перед нами самая продвинутая платформа, предоставляющая услуги смарт-контрактов. Avalanche отличает высокое масштабирование и выверенная бизнес-модель. Маркетологи работают круглые сутки, что позволило токену получить имидж надёжного актива. Всё это может привести к росту стоимости криптовалюты до 120 долларов к концу года.

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Polkadot. Понять смысл существования платформы для неподготовленного пользователя крайне сложно. Вы знаете, что такое парачейны? Тогда давайте просто скажем, что перед нами децентрализованная платформа, предоставляющая услуги как крупным компаниям, так и небольшим частникам. Она обладает высоким уровнем безопасности и пользуется популярностью. Эксперты ожидают, что стоимость токена вырастет на 122%.