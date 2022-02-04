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Для выхода яхты Джеффа Безоса за $500 млн из порта Роттердама снесут мост построенный в 1878 г
Миллиардер оплатит разборку и сборку моста, который считается первым железнодорожным мостом в Европе
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Чем занимаются богатейшие люди планеты в свободное от работы время? Нужно признать, что у многие из них вообще нет свободного времени, поэтому отдыхают эти ребята крайне редко. К примеру, Билл Гейтс как-то рассказывал, что долгое время вообще не тратил свои деньги, питаясь в столовой компании, а о поездке на море или в круиз даже не задумывался. И всё же у богатых бывают разнообразные хобби, которым они предаются в те кратковременные моменты своей жизни, когда могут себе позволить не работать. Хотите примеров? Российский мультимиллионер Илья Щербаков занимается рыбалкой. Ему нравится не только сам процесс, но и возможность поймать рекордную по размерам рыбу. Недавно он поставил новый мировой рекорд, выловив тайменя весом 52.39 килограмма.

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Илон Маск вживляет в головы нейрочипы и бредит Марсом, Билл Гейтс борется с современной системой слива воды в уборных, продвигая устройства, в которых для полного цикла очистки не нужна вода. Джефф Безос пытается составить конкуренцию Илону Маску, но это не единственное его увлечение. Как сообщается, основатель Amazon строит самую большую из когда-либо существовавших яхт на планете за 500 миллионов долларов. Возведение судна проводится силами голландской компании Oceano, а сама она находится недалеко от Роттердама. Казалось бы, что тут такого необычного? Ну хочет один из самых богатых людей на планете себе большой корабль. Египтяне вот построили Сфинкса, а сейчас им за это туристы только благодарны. 

А всё дело в том, что яхта оказалась слишком большой. После завершения строительства корабль должен выйти из порта в открытое море, но не сможет этого сделать, поскольку дорогу ему преграждает мост Порт Конинг (Де Хеф). Он был построен в 1878 году и считается предметом особой гордости. Его часто посещают туристы, поскольку он стал первым железнодорожным мостом в Западной Европе. Обычно середину моста поднимают, что позволяет судам проходить под ним беспрепятственно, но яхта Безоса слишком огромна.

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Если вы думали, что основатель Amazon не найдёт выход из создавшегося положения, то сильно ошиблись. Миллиардер уже подал запрос в мерию Роттердама, где ему дали разрешение на демонтаж моста. Вы удивитесь, но мер уверяет, что Джефф Безос уже сделал для города очень много. Якобы, строительство яхты стало огромной инвестицией, а демонтаж и восстановление работы моста будут оплачены отдельно. Всё это позволит гигантской 127-метровой яхте под рабочим названием Y721 выйти в море. Сам Джефф Безос от комментариев воздерживается.

#джефф безос
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