Сам майнер назвал свой доход удачей и не рекомендует никому повторять его опыт

Многие эксперты говорят о том, что сектор NFT станет драйвером не только для развития Эфира и других криптовалют, но и полностью изменит будущее. Важно учитывать, что большинство из этих экспертов никогда ничему не училось. Они просто оказались в нужное время в нужном месте, купив пару тысяч Биткоинов или несколько популярных токенов, когда ещё никто о существовании последних не знал. Именно поэтому нужно относиться к подобным заявлением с сомнением, но это уже выбор каждого отдельно взятого человека.

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Сегодня мы поговорим о крайне любопытной теме заработка на NFT-токенах. На канале ПроТОН есть видео, в рамках которого блогер рассказывает об итогах эксперимента. Идея была следующая: доказать возможность реального заработка на перепродаже токенов, купленных на одной из популярных площадок. Если вы решили повторить эксперимент, то стоит помнить, что автор видео потратил на изучение вопроса много дней. Мало того, он и до этого был в теме, а значит прежде всего вам потребуется улучшить свои знания по предмету. А вообще деньги ваши, поэтому тратьте их на своё усмотрение.

Выше можно рассмотреть таблицу, итогом которой стал чистый заработок за 20 дней в размере 1159 долларов. Блогер утверждает, что ему крупно повезло. Всё дело в том, что ни один из купленных им токенов не завис у него в подвешенном состоянии. Мало того, каждый из них он перепродал с выгодой. Вполне возможно, что можно было бы заработать и больше, вот только никто никогда не гарантирует успех. На каком-то NFT удалось заработать в 2 раза больше, другие не продавались неделю. Сам блогер заявил, что не собирается больше заниматься перепродажей NFT-токенов. Свой заработок он назвал везением, предпочитая майнить и настраивать фермы, что кажется ему более стабильным и выгодным.

Если вы воодушевились и решили попытаться заработать на NFT, то стоит вначале выбрать коллекцию, которая по вашему мнению способна стать популярной. Лучше не покупать дорогие токены, поскольку многие из них уже переоценены, а значит продать их будет крайне сложно. Входить в бизнес с парой сотен долларов смысла нет, а значит придётся раскошелиться. Также лучше отказаться от долговременных вложений. Предположим, что вы выбрали популярную коллекцию, вот только через неделю она может резко потерять в рейтинге, а вы так и останетесь сидеть с парочкой цифровых обезьян за 500 долларов. Максимум кому вы их продадите, это своей маме или бабушке. Задумайтесь, может лучше заняться чем-то более реалистичным?

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