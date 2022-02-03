Соединённые Штаты Америки уже много десятилетий претендуют на роль главного надсмотрщика за всем миром. Иногда им удаётся как следует наказать провинившегося тирана, устроив цветную революцию, а в некоторых случаях приходится гордо покидать территорию разрушенного государства, так и не построив там хвалёной демократии. На тему политики можно говорить долго, но никакого смысла в этом не будет, ведь всегда есть те, кто с вами не согласится. Оставим и первых, и вторых на своих местах, ведь сегодня у нас пусть и связанная с политикой, но немного другого толка новость.
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Совсем недавно представители Пентагона уверяли, что Российские хакеры стали настоящей катастрофой для США. Якобы, все крупные взломы инициированы по указке лично президента РФ, а значит нужно ввести ответные санкции. А ещё лучше сразу же взломать в ответ несколько объектов в России. Удивительно, но никто не стал приводить доказательства, вручив себе индульгенцию введения превентивных мер. После ареста группировки REvil тон стал иным, а теперь во всех бедах винят Китай. Как же так, а куда подевались все российские хакеры, неужели спешно переехали в Поднебесную?
В этом вопросе нам ещё только предстоит разобраться, ну а сегодня в качестве примера демократической борьбы американский хакер P4x. Паренёк получил информацию, что правительство Северной Кореи хотело взломать его компьютер. Мы с вами не увидим этих доказательств, но это и неважно. Поверим парню на слово, ведь все хакеры кристально честные люди. Недолго думая P4x решил отомстить Северной Корее и лично главе страны. Он долго изучал особенности интернета и нашёл несколько уязвимостей, которыми можно было воспользоваться. В итоге хакер собрал все нужные инструменты и запустил их в автоматическом режиме. Сам он в этот момент смотрел фильм, похрустывая кукурузными снеками.
Уже через несколько минут после начала атаки сегмент интернета Северной Кореи стал ощущать мощнейшую DDoS-атаку. Сервера не открывались, а в конце концов вся сеть легла. Сам P4x уверен, что не сделал ничего плохого. По его словам, у обычных жителей Северной Кореи всё равно нет дома компьютеров, а значит он навредил только вражеским хакерам и пропагандистам. Но и это далеко не всё, ведь хакер создал сообщество FUNK Project, которое будет бороться с произволом властей Северной Кореи. Парень обещает устроить им цифровой ад.
И вот здесь самое время задуматься, ведь мы сталкиваемся с абсолютно лишённой логики ситуацией. Получается, что по неподтверждённым данным некого хакера хотели взломать. У него нет чётких доказательств, но они ему и не нужны, ведь он решил мстить. При этом паренёк уверен, что находится на стороне добра. Никаких угрызений совести, ведь он ломает не людей, а врагов, о существовании которых ему рассказали по телевизору. Возможно, человечество ещё придёт к более цивилизованному общественному укладу, но случится это точно не в 21 веке.