Северная Корея стала мишенью хакера из Америки

Соединённые Штаты Америки уже много десятилетий претендуют на роль главного надсмотрщика за всем миром. Иногда им удаётся как следует наказать провинившегося тирана, устроив цветную революцию, а в некоторых случаях приходится гордо покидать территорию разрушенного государства, так и не построив там хвалёной демократии. На тему политики можно говорить долго, но никакого смысла в этом не будет, ведь всегда есть те, кто с вами не согласится. Оставим и первых, и вторых на своих местах, ведь сегодня у нас пусть и связанная с политикой, но немного другого толка новость.

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Совсем недавно представители Пентагона уверяли, что Российские хакеры стали настоящей катастрофой для США. Якобы, все крупные взломы инициированы по указке лично президента РФ, а значит нужно ввести ответные санкции. А ещё лучше сразу же взломать в ответ несколько объектов в России. Удивительно, но никто не стал приводить доказательства, вручив себе индульгенцию введения превентивных мер. После ареста группировки REvil тон стал иным, а теперь во всех бедах винят Китай. Как же так, а куда подевались все российские хакеры, неужели спешно переехали в Поднебесную?

В этом вопросе нам ещё только предстоит разобраться, ну а сегодня в качестве примера демократической борьбы американский хакер P4x. Паренёк получил информацию, что правительство Северной Кореи хотело взломать его компьютер. Мы с вами не увидим этих доказательств, но это и неважно. Поверим парню на слово, ведь все хакеры кристально честные люди. Недолго думая P4x решил отомстить Северной Корее и лично главе страны. Он долго изучал особенности интернета и нашёл несколько уязвимостей, которыми можно было воспользоваться. В итоге хакер собрал все нужные инструменты и запустил их в автоматическом режиме. Сам он в этот момент смотрел фильм, похрустывая кукурузными снеками.

Уже через несколько минут после начала атаки сегмент интернета Северной Кореи стал ощущать мощнейшую DDoS-атаку. Сервера не открывались, а в конце концов вся сеть легла. Сам P4x уверен, что не сделал ничего плохого. По его словам, у обычных жителей Северной Кореи всё равно нет дома компьютеров, а значит он навредил только вражеским хакерам и пропагандистам. Но и это далеко не всё, ведь хакер создал сообщество FUNK Project, которое будет бороться с произволом властей Северной Кореи. Парень обещает устроить им цифровой ад.

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И вот здесь самое время задуматься, ведь мы сталкиваемся с абсолютно лишённой логики ситуацией. Получается, что по неподтверждённым данным некого хакера хотели взломать. У него нет чётких доказательств, но они ему и не нужны, ведь он решил мстить. При этом паренёк уверен, что находится на стороне добра. Никаких угрызений совести, ведь он ломает не людей, а врагов, о существовании которых ему рассказали по телевизору. Возможно, человечество ещё придёт к более цивилизованному общественному укладу, но случится это точно не в 21 веке.