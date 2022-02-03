Подобные рекомендации не повредят при покупке новых жёстких дисков

Твердотельные накопители давно перестали быть роскошью и работают не только в качестве системных дисков, но и используются для запуска игр и многих других целей. Говорить о несомненных плюсах подобного рода накопителях мы не будем, но и сбрасывать со счетов старые добрые жёсткие диски пока рановато. Здесь всё просто: за многие годы SSD так и не подешевели настолько, чтобы сравниться по соотношению цены к 1 Гб информации. Проще говоря, HDD всё ещё актуальны, если вы хотите превратить компьютер в мультимедийную библиотеку на случай отключения интернета или зомби апокалипсиса. И всё бы хорошо, вот только даже проверенная временем технология даёт сбои.

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Сегодня мы изучим данные, составленные компанией Backblaze, занимающейся предоставлением облачного хранения информации. На конец 2021 года Backblaze владела почти 207 тысячами жёстких дисков, 202 тысячи из которых никогда не использовались в качестве системных. Именно по ним и дана многолетняя статистика. Как оказалось, наибольшей надёжностью славится HDD производства Seagate ёмкостью 6 Тб. Это модель ST6000DX000, которая способна работать годами без видимых проблем. В наличии у Backblaze 886 подобных накопителей со средним сроком жизни 80 месяцев. Отмечается, что процент отказов по указанным выше дискам находится на отметке 0.11%.

А вот Seagate на 14 Тб оказались настоящей катастрофой. Модель ST14000NM0138 выходит из строя так часто, что у Backblaze даже было желание отказаться от использования накопителей. Первое время процент отказов доходил до 6.29%, но после смены прошивки удалось снизить показатели до 4.66% отказов. Увы, но ранее Backblaze закупила больше 1600 подобных дисков, поэтому компания постоянно сталкивается с сюрпризами из-за их недостаточной надёжности.

В большинстве случае самыми надёжными считаются жёсткие диски большого объёма. Лучше, если это будет 14 или 16 Тб. В среднем показатели отказоустойчивости по таким дискам доходят до 0.87%, но, как вы видели, бывают и исключения из правил. В 2021 году чаще всего ломались HDD на 10 Тб. В среднем они умирали с вероятностью в 2.26%, а Backblaze приняла решение больше накопителей такой ёмкости не закупать.

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Представители Backblaze отмечают, что жёсткие диски большого объёма слишком молоды, чтобы сегодня можно было по ним делать какие-то выводы. Если оценивать показатели использование HDD в 2021 году, то пока самым надёжным стал диск производства Western Digital. Это модели HGST на 12 Тб (HUH721212ALE600 и HUH721212ALE604). Они демонстрируют впечатляющие показатели отказоустойчивости на уровне 0.35%. Проще говоря: поломка 1 диска приходится на 300 задействованных в работе HDD.