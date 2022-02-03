Одна из лучших игр последнего десятилетия получила внушительный апгрейд

Все знают, что зима – это лучшее время для виртуальных развлечений. Летом можно съездить на море, на пикник или просто прогуляться в соседнем парке, не говоря уже о поездках на дачу, где нужно окучивать грядки и выкорчёвывать сорняки. Вот только многие из наших читателей столкнулись с тем, что играть им просто не на чем. Правильнее будет сказать, что компьютеры есть, а современных видеокарт нет. А вообще приходится констатировать, что в 2021 году наблюдался кризис, когда новых интересных проектов выходит мало, а отдельные игры далеки от идеала. Многие в такой ситуации и вовсе решают бросить свои увлечения. Поддаются на уговоры знакомых и друзей, просиживая время в спортивных залах и бегая по заснеженным улицам. Если вы всё ещё с нами, то мы рекомендуем вам ещё раз пройти Ведьмак 3.

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Сегодня у нас для вас сразу две интересные модификации. Первая (Better Vanilla Fur) представляет собой масштабную проработку текстур бесцельно бродящих по миру монстров. После установки мода ваш взор будут радовать более привлекательные волки, дикие кабаны, грифоны, виверны и другая живность. Разработчики пишут, что вы можете столкнуться с повышенными требованиями к системе, но в целом модификация не оказывает значительного влияния на производительность. Это значит, что даже на такой видеокарте, как GeForce GTX 1050 вы увидите улучшения невооружённым взглядом.

Если вам показалось недостаточно улучшенных текстур, то можно обратиться к последней работе авторов канала Digital Dreams. Это настоящий шедевр, включающий более сотни графических модификаций. Здесь вам и улучшенная графика, и правильные тени, и текстуры различных объектов. Радует увеличенная дальность обзора, что позволяет в солнечный день видеть на десятки километров вокруг. Если вы планируете спокойно изучать игровой мир, то обязательно присмотритесь к небольшим речкам, протекающим рядом с городами и посёлками. В каждом водоёмы вы отыщите плавающих рыб, а вода больше не кажется застывшей жижей, как это было в оригинальной игре.

На этот раз мы не тестировали указанные выше модификации. Представители канала Digital Dreams использовали для запуска модификации видеокарту GeForce RTX 3090. Вот только они запускали Ведьмак 3 в разрешении 4К, поэтому в 1080р требования будут не такими большими. В любом случае экспериментируйте. Многие из тех, кто уже опробовал новую модификацию, уверяют нас в том, что они получили массу приятных впечатлений, а играть стало намного интереснее.

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