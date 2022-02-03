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30 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 1 февраля 2022 года
Скачать и установить стабилку можно в ручном режиме
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Рассылка новой прошивки на смартфоны Xiaomi идёт полным ходом. Наших читателей мы бы попросили набраться терпения, ведь пока выходят тестовые обновления для китайского рынка. И всё же, впервые с конца декабря 2021 года у нас есть не только предварительный список претендентов на рассылку, но и полноценный график. Известно, что серия смартфонов Mi 11 уже начала получать официальную стабилку в конце января. Немногим раньше первая бета-версия стала доступна для серии Redmi K40, а уже в самое ближайшее время к ним присоединится серия Redmi Note 11. 

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Закрытая бета-версия доступна для инсайдеров и выпущена для таких аппаратов, как Redmi K30 (вся серия), Redmi Note 10 и Mi 10. Отдельно отмечается, что часть смартфонов отнесена к первой волне, в то время как другая принадлежит уже к волне второй. Вполне возможно, что всё это условно, поскольку пока обновление прилетит на отдельные телефоны из первой волны, стабильные образы пройдут все необходимые тестирования для запуска в рамках волны второй. 

Согласно предварительным данным, глобальные версии для флагманов первых двух волн начнут рассылаться в 1 квартале текущего года. Более точных дат нет, поскольку бета-тест продолжается, а в зависимости от успехов команды разработчиков, официальная рассылка может либо задержаться, либо выйти раньше срока. Стоит добавить, что китайский Новый год традиционно сдвинул даты, но это было ожидаемо и повторялось и в прошлом, и в позапрошлом году.

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Кроме указанной выше информации у нас есть список смартфонов, которые уже получили одну из первых стабильных MIUI 13. Всего в перечне 30 телефонов. На самом деле прошивка вышла и на планшеты, но они не имеют к данному материалу никакого отношения. По ссылке вы получите возможность скачать прошивки, а также можете почерпнуть информацию о том, как вообще нужно устанавливать те или иные образы. Помните, что в прошивках могут быть ошибки, а все действия вы выполняете на свой страх и риск. Часть образов получила обновление от 1 февраля 2022 года. Отдельно отметим, что абсолютно прошивка MIUI 13 для всех актуальных смартфонов Xiaomi основана на мобильной операционной системе Android 12.

  1. Mi 11 Ultra 
  2. Mi 10S 
  3. POCO F2 Pro 
  4. Redmi Note 10 Pro 5G [China] 
  5. Redmi K30S 
  6. Redmi K40 Pro 
  7. Xiaomi CIVI
  8. Mi 11i 
  9. POCO X3 GT 
  10. POCO F3
  11. Mi 10T 
  12. Mi 11 Pro
  13. Redmi K40 
  14. Redmi K40 Pro+ 
  15. Mi Mix 4 
  16. Mi  10 
  17. Mi 11 Lite 5G
  18. POCO F3 GT 
  19. Mi 10 Pro 
  20. POCO M4 Pro 4G 
  21. Mi 11X 
  22. Mi 11X Pro 
  23. Mi 10 Ultra 
  24. Mi 12X 
  25. Mi 11 
  26. Redmi K30 Pro 
  27. Mi 12 Pro
  28. Redmi K40 Gaming Edition
  29. Redmi Note 11S 
  30. Mi 12 
#смартфоны #xiaomi #прошивка
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