Рассылка новой прошивки на смартфоны Xiaomi идёт полным ходом. Наших читателей мы бы попросили набраться терпения, ведь пока выходят тестовые обновления для китайского рынка. И всё же, впервые с конца декабря 2021 года у нас есть не только предварительный список претендентов на рассылку, но и полноценный график. Известно, что серия смартфонов Mi 11 уже начала получать официальную стабилку в конце января. Немногим раньше первая бета-версия стала доступна для серии Redmi K40, а уже в самое ближайшее время к ним присоединится серия Redmi Note 11.
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Закрытая бета-версия доступна для инсайдеров и выпущена для таких аппаратов, как Redmi K30 (вся серия), Redmi Note 10 и Mi 10. Отдельно отмечается, что часть смартфонов отнесена к первой волне, в то время как другая принадлежит уже к волне второй. Вполне возможно, что всё это условно, поскольку пока обновление прилетит на отдельные телефоны из первой волны, стабильные образы пройдут все необходимые тестирования для запуска в рамках волны второй.
Согласно предварительным данным, глобальные версии для флагманов первых двух волн начнут рассылаться в 1 квартале текущего года. Более точных дат нет, поскольку бета-тест продолжается, а в зависимости от успехов команды разработчиков, официальная рассылка может либо задержаться, либо выйти раньше срока. Стоит добавить, что китайский Новый год традиционно сдвинул даты, но это было ожидаемо и повторялось и в прошлом, и в позапрошлом году.
Кроме указанной выше информации у нас есть список смартфонов, которые уже получили одну из первых стабильных MIUI 13. Всего в перечне 30 телефонов. На самом деле прошивка вышла и на планшеты, но они не имеют к данному материалу никакого отношения. По ссылке вы получите возможность скачать прошивки, а также можете почерпнуть информацию о том, как вообще нужно устанавливать те или иные образы. Помните, что в прошивках могут быть ошибки, а все действия вы выполняете на свой страх и риск. Часть образов получила обновление от 1 февраля 2022 года. Отдельно отметим, что абсолютно прошивка MIUI 13 для всех актуальных смартфонов Xiaomi основана на мобильной операционной системе Android 12.
- Mi 11 Ultra
- Mi 10S
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi K30S
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi CIVI
- Mi 11i
- POCO X3 GT
- POCO F3
- Mi 10T
- Mi 11 Pro
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro+
- Mi Mix 4
- Mi 10
- Mi 11 Lite 5G
- POCO F3 GT
- Mi 10 Pro
- POCO M4 Pro 4G
- Mi 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 12X
- Mi 11
- Redmi K30 Pro
- Mi 12 Pro
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 11S
- Mi 12