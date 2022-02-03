Скачать и установить стабилку можно в ручном режиме

Рассылка новой прошивки на смартфоны Xiaomi идёт полным ходом. Наших читателей мы бы попросили набраться терпения, ведь пока выходят тестовые обновления для китайского рынка. И всё же, впервые с конца декабря 2021 года у нас есть не только предварительный список претендентов на рассылку, но и полноценный график. Известно, что серия смартфонов Mi 11 уже начала получать официальную стабилку в конце января. Немногим раньше первая бета-версия стала доступна для серии Redmi K40, а уже в самое ближайшее время к ним присоединится серия Redmi Note 11.

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Закрытая бета-версия доступна для инсайдеров и выпущена для таких аппаратов, как Redmi K30 (вся серия), Redmi Note 10 и Mi 10. Отдельно отмечается, что часть смартфонов отнесена к первой волне, в то время как другая принадлежит уже к волне второй. Вполне возможно, что всё это условно, поскольку пока обновление прилетит на отдельные телефоны из первой волны, стабильные образы пройдут все необходимые тестирования для запуска в рамках волны второй.

Согласно предварительным данным, глобальные версии для флагманов первых двух волн начнут рассылаться в 1 квартале текущего года. Более точных дат нет, поскольку бета-тест продолжается, а в зависимости от успехов команды разработчиков, официальная рассылка может либо задержаться, либо выйти раньше срока. Стоит добавить, что китайский Новый год традиционно сдвинул даты, но это было ожидаемо и повторялось и в прошлом, и в позапрошлом году.

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Кроме указанной выше информации у нас есть список смартфонов, которые уже получили одну из первых стабильных MIUI 13. Всего в перечне 30 телефонов. На самом деле прошивка вышла и на планшеты, но они не имеют к данному материалу никакого отношения. По ссылке вы получите возможность скачать прошивки, а также можете почерпнуть информацию о том, как вообще нужно устанавливать те или иные образы. Помните, что в прошивках могут быть ошибки, а все действия вы выполняете на свой страх и риск. Часть образов получила обновление от 1 февраля 2022 года. Отдельно отметим, что абсолютно прошивка MIUI 13 для всех актуальных смартфонов Xiaomi основана на мобильной операционной системе Android 12.