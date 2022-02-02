Windows 11 стала настоящим сюрпризом для пользователей, которые думали, что десятая версия будет последней. Многие изголодавшиеся по новинкам энтузиасты приступили к тестированию задолго до официального выхода, а в первые месяцы после релиза миллионы пользователей решились перейти на последнюю версию ОС производства Microsoft. Стоит признать, что без проблем не обошлось, ведь долгое время все процессоры AMD работали на Windows 11 не в полную силу, теряя производительность в рабочих задачах и играх. Казалось, что большая часть детских болезней уже успешно вылечена, вот только на самом деле есть баг, который удалось решить только в конце января.
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Речь о падении скорости чтения и записи твердотельных накопителей по сравнению с Windows 10. На изображении ниже можно увидеть, как сильно падает производительность системы, хотя никаких объективных причин для этого нет. Эксперты отмечают, что за последний месяц софтверный гигант несколько раз анонсировал выход соответствующего исправления, но ничего подобного не происходило. Падения скорости наблюдалось несмотря на все заверения Microsoft, а пользователи вынуждены были мириться с неприятным фактом. При этом было неважно, какой вообще у вас твердотельный накопитель: SATA или M.2. Как стало известно, в рамках патча за номером KB5008353 проблема была полностью устранена. Первые пользователи уже протестировали обновление, заявив о том, что разницы между десятой и одиннадцатой версией настольной операционной системой в скорости работы SSD больше нет.
Обновление доступно, но оно имеет статус необязательного, поэтому вам придётся перейти в соответствующий раздел и отыскать его, установив в ручном режиме. После этого стоит произвести перезагрузку операционной системы. Если у вас есть сомнения, протестируйте скорость чтения и записи до установки патча и после. А вообще потери производительности хоть и были заметны, не влияли на большинство повседневных задач. Скорее всего они были заметны в специфических сценариях или синтетических тестах. Именно поэтому большинство пользователей никогда не сталкивались с проблемой.
Патч KB5008353 включает также ряд других исправлений. Это и отваливающиеся устройства Bluetooth, и фантомные значки на рабочем столе и отваливающееся подключение к нескольким дисплеям и многое другое.