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Владелец модного питерского ресторана Vincent оказался членом хакерской группировки REvil
В число посетителей ресторана входил Сергей Шнуров и исполнитель роли Волан-де-Морта – Рэйф Файнс
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Арест хакерской группы REvil стал неожиданным для всего сообщества хакеров. Складывалось такое ощущение, что правоохранительные органы никогда не теряли участников группы из виду. Задержания произошли молниеносно, а в итоге сами мошенники даже не смогли скоординировать свои действия, сообщив о проблемах с законом своим подельникам. Многие хакеры полагают, что группа REvil вела себя слишком открыто, разозлив крупные компании. Что важно, арест опроверг факт негласной индульгенции, которая якобы выдаётся российским хакерам со стороны правительства. Всё это оказалось мифом, а проблемы, которые ожидают хакеров, вполне реальны.

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ФСБ не афиширует число задержанных, а также имена всех подозреваемых. В прессу попал небольшой список, где числился некий Даниил Пузыревский. Как оказалось, это владелец модного питерского ресторана Vincent. Заведение привлекает авторской кухней, приятной обстановкой и имеет множество престижных наград, среди которых лучшая винная карта за 2020 год и лучший ресторан Санкт Петербурга за 2018 год. Всё это привело к тому, что Vincent стал местом встречи богатых и знаменитых людей. Так, туда захаживал Сергей Шнуров, Сергей Безруков и даже исполнитель роли Волан-де-Морта – Рэйф Файнс. Перечислять всех светских львов и львиц, засветившихся в Vincent, мы не будем, но сам факт принадлежности заведения к хакерскому сообществу вызывает удивление. 

Неясно, происходило ли через ресторан отмывание денег, или это было хобби Даниила Пузыревского. В любом случае всем задержанным грозит срок до 7 лет. Кстати, по поводу задержанных есть любопытный нюанс. Следствие указывает, что среди членов группы находится известный стример, а 5 из задержанных не только давно дружат, но и учились в одном классе в школьные годы. 

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Неясно, какие последствия для бизнеса будет иметь связь владельца с хакерским сообществом. Пока сложно сказать, понесёт ли Даниил Пузыревский наказание и действительно ли он причастен к хакерским атакам. Даже если сам они не был активным членом, но знал о происходящем, то проблемы у ресторатора будут. Об именитых гостях можно будет забыть. Проблему у ресторана начнутся и в случае, если обнаружится связь с преступным капиталом. Тогда его могут и вовсе конфисковать. Пока же на руках у преступников было найдено 426 миллионов рублей плюс ещё 500 000 евро и 600 000 долларов. Часть денег находилась на криптовалютных счетах. Следствие продолжается, а значит могут быть найдены и другие активы. Например, уже были конфискованы 20 дорогостоящих автомобилей премиум-класса. 

#revil #vincent
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