Имя мошенника известно, а самому ему может грозить крупный штраф и даже тюремное заключение

Если ещё год назад эксперты выражали лёгкое беспокойство по поводу роста мошеннических операций с криптовалютами, то к началу 2022 году это явление принимает пугающие масштабы. Способов отъёма цифровых активов множество, от взлома системы отдельно взятого пользователя до хакерской атаки на биржу или крупную компанию, со счетов которой можно списать криптовалюту. 2021 год стал рекордным по числу подобным взломов, но мошенники (только в США потери оцениваются в 7.7. миллиарда долларов) не собираются останавливаться. В сети вас поджидают скрытые майнеры, а по почте рассылаются письма с вложениями, способными открыть злоумышленникам дверь в ваш компьютер.

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Стоит признать, что это далеко не весь список угроз, а многие пользователи становятся жертвами задолго до того, как получают ценную криптовалюту. Речь идёт о тысячах мусорных криптовалют, которые создаются неизвестными лицами. Они могут быть приурочены к какому-то событию или носить название, сходное с какой-то известной персоной. Предприимчивые мошенники создают собственную криптовалюту, делают ей громкую рекламу, а после исчезают с деньгами наивных покупателей. Чаще всего правоохранительные органы ничего не могут сделать, ведь законов на этот счёт нет, а сами мошенники анонимны. Но только не в этот раз.

В 2021 году популярный стример Ice Poseidon создал собственную криптовалюту CxCoin. Он воспользовался своим именем, что позволило привлечь тысячи покупателей. Какое-то время криптовалюта росла, но паренёк не выдержал, и начал продавать находящиеся у него на счету монеты. Произошло резкое падение в результаты которого тысячи вкладчиков потеряли свои вложения. Всего таким образом Ice Poseidon заработал 500 000 долларов. Стример извинился перед своими поклонниками и продолжил заниматься своим делом, вот только совсем недавно выяснились любопытные подробности.

Ice Poseidon уверяет, что ни в чём не виноват. Якобы, криптовалюта рухнула из-за действий держателей, которые в какой-то момент начали сбрасывать её в огромных количествах, пытаясь таким образом заработать. Естественно, ему тоже досталась какая-то сумма. Если понадобится, он даже готов вернуть часть, поскольку нужно всё же учитывать услуги программистов, а также помнить, что немало реальных денег вывели обрушившие курс держатели CxCoin. На первый взгляд ситуация выглядит запутанной, но на самом деле всё просто, ведь налицо обычный обман и желание заработать. На этот раз имя мошенника оказалась известно широкой общественности, поэтому есть шанс, что его жертвы обратятся в суд, где злоумышленника заставят заплатить по счетам.

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