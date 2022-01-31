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Разработчики Shiba Inu создают метавселенную, но эксперты ждут исчезновения токена в ближайшие годы
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Пока весь мир спорит о судьбе Биткоина, разработчики Shiba Inu вынуждены шевелиться. Проблема в том, что ещё недавно данная криптовалюта считалась одной из самых перспективных, ну а в последние месяцы растеряла весь свой потенциал, обвалившись до антирекордных показателей. Прежде всего разработчики используют проверенный механизм сжигания. Так, они каждую неделю отправляют определённое количество монет на заблокированный кошелёк, что полностью исключает эти монеты из обращения. За прошлую неделю таким образом было сожжено 332 миллиона Shiba Inu. Такой ход привлекает внимание потенциальных покупателей, внушая им миф о стабильности актива. Давайте к примерам: сегодня в обращении находится 549 триллионов монет. Если даже раз в неделю будут сжигаться по 332 миллиона монет, то за год это количество достигнет 16.6 миллиарда. Несложно подсчитать, что нужно потратить 15 тысяч лет, чтобы сжечь хотя бы половину всех монет. 

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Немало денег вложено и в новую метавселенную Shiberse. Разработчики Shiba Inu широко рекламируют проект, который будет предлагать отличную графику наряду с невероятным геймерским опытом. Якобы, каждый листик представляет настоящее произведение искусства и может быть переведён в NFT-токен. Подробностей на этот счёт недостаточно, но амбиции разработчиков мемной криптовалюты огромны, а финансовые возможности безграничны. 

Обратите внимание на график выше. Учитывая рыночную капитализацию в 11.5 миллиарда долларов, суточные торги достигают 500 миллионов долларов. Поскольку на 10 кошельках сосредоточены 65% всех монет, можно сделать вывод о том, что разработчики отлично обогатились, распродав оставшиеся наивным держателем. Несмотря на все вышеуказанные действия, Shiba Inu продолжает дешеветь, а инвесторы с разочарованием смотря на уход криптовалюты. Многие эксперты уверены, что в будущем места мемным токенам нет. Как только правительства Западных стран выработают консолидированную позицию, дорога в Евросоюз будет закрыта. Пока неясно, как правительства собираются регулировать Биткоин и Эфир, но от мемных криптовалют могут отказаться из-за явных признаков мошенничества во время их создания. 

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Пожалуй, самым печальным в этой ситуации является интерес обычных людей к альткоину. Сообщается, что в январе позиция Shiba Inu в списке Google Trends обвалилась до самого низкой положения с начала осени. Обычно, когда мы видим нечто подобное по отношению к какому-то событию или активу, то можно сказать с полной уверенностью, что массовому пользователю эта тема не интересна. 

#криптовалюта #shiba inu
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