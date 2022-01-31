4 поколения процессоров Intel в споре за то, сколько ядер нужно геймерам в 2022 году

Споры о том, сколько ядер нужно современным играм, начались тогда, когда появились первые многоядерные процессоры. Уже в те времена были умники, которые уверяли нас в том, что одного ядра хватит для всех. К счастью, полупроводники не стали тормозить на месте, поэтому в продаже появились 4-ядерные, а после и 8-ядерные процессоры. В какой-то момент AMD решила пойти дальше, предоставив возможность энтузиастам установить на обычный домашний компьютер 16-ядерный процессор, но в данном случае нас волнует массовый сегмент. Поскольку 4-ядерные процессоры пришли на наши компьютеры 15 лет назад, то многие уверены в том, что сегодня нужно покупать более мощные камни, ведь 4 ядра в 2022 году явно недостаточно.

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Сегодня мы попытаемся выяснить, сколько ядер вам потребуется. В качестве претендентов участвуют:

Core i3-12100 – новый 4-ядерный камень, цена которого заявлена на отметке 129 долларов. Он получил тактовую частоту 4.3 ГГц и может предложить 8 потоков.

Core i5-11600 на этом фоне выглядит более интересно, поскольку предлагает 6 ядер с тактовой частотой до 4.8 ГГц. На старте такой камень стоил 225 долларов, а значит перед нами представитель более высокого ценового диапазона.

Core i7-10700 предлагался от 330 долларов и включал 8 ядер с функцией многопотока. Тактовая частота для одного ядра составляла немалых 4.8 ГГц, поэтому на первый взгляд сравнение с бюджетным 4-ядерным камнем кажется неверным.

Core i9-9900K – гость из 2018 года. Он стоил 500 долларов, но в российской рознице купить его дешевле 600 долларов не представлялось возможным. Это прокачанный флагман, тактовая частота которого достигала 5 ГГц.

Тесты проведены командой TheSpyHood. Обычно мы предлагаем вам изучить таблицу с результатами, вот только сегодня этого делать не придётся. Всё дело в том, что доступно сравнение по двум разрешением: 1080р и 2К. В первом случае в половине игр Core i3-12100 умудряется на несколько кадров в секунду опережать даже Core i9-9900K, ну а в 2К разница между процессорами падает до нескольких fps. Это значит, что мы с вами стали свидетелями архитектурных улучшений, происходящих из поколения в поколение. Получается, что в 2018 году для получения максимальной производительности в играх вам было необходимо покупать самый дорогой процессор Core i9-9900K. В 2020 году можно было немного сэкономить, купив Core i7-10700. Уже в 2021 году аналогичная производительность достигалась на Core i5-11600, ну а в 2022 достаточно потратить 130 долларов, дабы догнать флагман 2018 года.

Стоит учитывать, что тесты проведены с мощной видеокартой GeForce RTX 3080. Если бы блогеры взяли менее скоростную GeForce RTX 3060, то разницы вообще могло не быть, ну а в данный момент модно констатировать, что архитектурные улучшения и 10-нм техпроцесс сделал своё дело. Хотя не всё так просто. В продаже есть и более мощные камни текущего поколения, позволяющие набрать ещё больше кадров в секунду.

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