Новый флагман Core i9-12900KS демонстрирует впечатляющие результаты в синтетических тестах

Уже давно противостояние между Intel и AMD не было таким горячим, как в последние несколько лет. Линейка Alder Lake вернула синим майку лидера, вот только красные не отступают, не только не желая скидывать цены на свои камни, но и заявляя о скором выходе сверхмощного геймерского процессора Ryzen 7 5800X3D. Ожидается, что это будет 8-ядерный камень, который не будет демонстрировать впечатляющей скорости в рабочих задачах и синтетике, а вот в играх сможет предложить немалый рост по сравнению с текущим поколением.

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Было бы глупо думать, что Intel захочет вернуть AMD майку производителя самого быстрого игрового процессора. Именно с этим связан анонс 16-ядерного Core i9-12900KS. Напомним, это сверхскоростной камень, который способен разгоняться до 5.5 ГГц на одном ядре и до 5.2 ГГц на всех ядрах. Сегодня утром в сети появились первые пользовательские тесты суперфлагмана Intel. Он засветился в тесте Cinebench R23, где набрал в многоядерном тесте невероятные 29 519 баллов. В этот момент была зафиксирована тактовая частота 5.4 ГГц на всех ядрах, что просто невероятно, ведь ещё никогда ни один пользовательский процессор не мог предложить ничего подобного. Скорее всего, не обошлось без ручного разгона. Вот только нужно признать, что большинство покупателей, покупающих подобные камни, являются энтузиастами, которые не просто хотят завладеть лимитированным чипом, но и разогнать его при помощи жидкостного охлаждения.

Что до результатов, то 16-ядерный Ryzen 9 5950X набирает в подобном тесте на 500 баллов меньше, ну а некогда самый быстрый настольный 32-ядерный Ryzen Threadripper 2950X отстал на совсем уж неприличное количество баллов. Эксперты отмечают, что перед нами инженерный образец, а значит BIOS в материнских платах просто ничего о нём не знает. Вполне возможно, что релизная версия окажется ещё быстрее. Нужно признать, что мы ещё не видели результаты Ryzen 7 5800X3D, поэтому порекомендуем фанатам синего лагеря не праздновать победу раньше времени.

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Кстати, ещё не вышедший камень можно купить на площадке Taobao, где он доступен за 29 999 юаней или 4700 долларов. Стоит учитывать, что под него придётся искать подходящую материнскую плату, а сам инженерник представляет собой кота в мешке. Вдруг он хорошо справляется только с указанным выше тестом, а может и там работает нестабильно. Напомним, что продажи Core i9-12900KS должны стартовать в 1 квартале 2022 года, но точных сроков не называлось, поскольку многое зависит от того, насколько быстро AMD выведет на рынок Ryzen 7 5800X3D.