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Экономические кризисы приходят к нам с завидной регулярностью. Доходы и сбережения обычных граждан превращаются в пыль, а миллиардеры становятся богаче с каждой волной. Это увеличивает разрыв между бедными и богатыми, а социальная напряжённость достигла максимумов, которые фиксировались во времена первой мировой войны. Богатые и знаменитые развлекаются, покупая огромные катера за сотни миллионов долларов, создавая корабли для полёта на Марс или хоты бы для выхода на орбиту Земли. Эксперты отмечают, что одним из самых характерных признаков приближающегося экономического кризиса, является повышенная покупательская способность. Жители той или иной страны начинают атаковать магазины, разбирая не только наиболее интересные предложения, но и откровенно залежалый товар. Именно это сегодня происходит в РФ.

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Как сообщается, жители России перешли от хранения денег в банках (порой и стеклянных) к вложению их в реальные товары. По данным AliExpress Россия, за первый месяц января 2022 года продажи крупной бытовой техники увеличились в 3.4 раза по сравнению с показателями января 2021 года. Огромным спросом пользуется и бытовая техника. Активно разбирают электрические мясорубки (3-кратный рост), кофемашины (1.8 раза в год). Немного скромнее показатели у российских ритейлеров. Ситилинк фиксирует рост на встраиваемую технику на 65%, электронику – на 40% и электроинструмента – на 40%. В Ozon уверяют, что покупатели буквально сметают товары с прилавков. Так, продажи смартфонов выросли на 351%, а других типов электроники – на 227%. 

Наблюдается также рост продаж компьютеров и ноутбуков. Отмечается, что в сети Wildberries удалось продать на 170% больше подобной продукции по сравнению с январём 2021 года, а в Ситилинк продажи выросли на 68%. Представители торговых сетей удивлены, ведь обычно январь считается спокойным месяцем, когда продажи не демонстрируют рекордных показателей. Покупатели уже потратили все сбережения на новогодних распродажах, ну а текущий рост продаж связывают со всё возрастающей вероятностью ввода локдауна. 

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Не стоит сбрасывать со счетов и ощутимое падение курса национальной валюты, а также вероятность ввода новых санкций со стороны Запада. Самое время вспомнить о непрекращающихся угрозах со стороны США заблокировать поставки электроники и техники в Россию, что только повышает напряжённость. Ну а всё это отличный повод для роста пользовательского спроса. Неясно, сколько ещё будет длиться описанное выше явление. Эксперты отмечают, что на этот раз продажи телевизоров, которые обычно демонстрируют огромный рост во время экономических кризисов, не растут. Причина может заключаться в том, что жители РФ уже купили достаточно телевизоров во время предыдущих локдаунов, стартовавших во время первых волн коронавируса. 

#бытовая техника #рост продаж
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