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Несмотря на то, что Россия приносит разработчикам видеоигр огромные прибыли, многие из этих ребят не торопятся врываться на отечественный рынок. Часто, локализация выполнена просто отвратительно, а иногда крупные студии и вовсе отказываются даже от русских субтитров, не говоря о нормальной озвучке. Для людей с хорошим английским это не большая проблема, но массовый геймер оказывается в проигрыше, как и студия, которая решила сэкономить. Нет активных инвестиций и в сервис облачного гейминга. Многие эксперты уверены, что в будущем традиционные видеокарты уступят место возможности играть в любом месте, а для продолжения сессии вам потребуется только хороший интернет. 

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Возможно, всё так и будет, а пока пользователи не стремятся нести свои деньги, отказываясь оплачивать незнакомую технологию. Стоит отметить, что самым крупным игроком на российском рынке является GeForce NOW (сайт GFN.ru), созданная на технологиях NVIDIA несколько лет назад. Эксперты отмечают, что российское отделение уже два года работает в убыток, а среди главных причин видят невнятную бизнес-модель. К примеру, многие пользователи имеют полностью бесплатный доступ, а оплата за безлимит слишком мала. Фактически, компания получила от NVIDIA только название и принадлежит российскому бизнесмену Саиду Гуцериеву. Как сообщается, «Ростелеком» планирует огромные инвестиции в проект на уровне 1.5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на покупку нового железа, что не только усилит позиции на российском рынке, но и позволит составить конкуренцию западным компаниям на европейском рынке. 

Несмотря на открывающиеся перспективы эксперты признают, что и без того не самый прибыльный сервис и вовсе может превратиться в проблемный. Дело в том, что сегодня стоимость GFN.ru составляет не более 3 миллиарда рублей. После инвестиций он не станет намного дороже, ведь значительная часть средств уйдёт на покрытие долгов. Можно было бы рассчитывать на новых пользователей. Казалось бы, видеокарты дорогие, а здесь нам предлагают играть без необходимости покупки графического чипа за 100 000 рублей. 

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Вот только на пути реализации подобных инициатив могут встать множество проблем. Например, привычки геймеров, которые не хотят отказываться от традиционного способа запуска игр. Мало того, эксперты уже заявили, что новый владелец с голосующей долей в 51% повысит тарифы на услуги. Получается, что российские пользователи и без того не гнались за подписками GFN.ru, а тут им ещё и предложат платить в несколько раз дороже. Хорошо, если геймеры и вовсе не разбегутся, но пока «Ростелеком» не спешит раскрывать свои планы, а значит текущим пользователям сервиса переживать не стоит. 

#geforce now #ростелеком
5
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