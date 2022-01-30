Лучше не давайте антенну для приёма спутникового интерната Starlink своим домашним динозаврам

Неясно, когда роботы научатся здраво мыслить, разгуливая по улицам рядом с людьми, а вот высокоскоростной интернет нужен всем. Сегодня в большинстве крупных городов РФ со скоростью проблем нет, но достаточно отъехать 50 километров от населённого пункта, как связь становится ощутимо хуже. Всё совсем плохо, если вы решили заночевать на природе, в лесу или вдалеке от цивилизации. Одним из тех, кто хочет дать человечеству возможность пользоваться интернетом в любом конце земного шара, является Илон Маск. Вот уже несколько лет он запускает спутники, создавая орбитальную группу Starlink, способную потягаться со скоростью интернета с наземными оптоволоконными станциями. Спутниковую программу Илона Маска активно критикуют астрономы, многие из которых сталкиваются с помехами из-за пролетающих над Землёй яркими объектами. Поскольку в ближайшие несколько лет количество спутников возрастёт в несколько раз, астрономы могут лишиться возможности изучать космос.

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А вообще это не самое странное, на что можно указать, рассказывая о спутниковой системе Starlink. Известно, что для начала работы пользователь должен купить специальный терминал. Устройство выполнено в виде тарелки для приёма сигнала и способно работать в самых суровых условиях и низких температурах. Как оказалось, Илон Маск может оказаться вам в гарантийном обслуживании не только если в антенну ударит молния, или случится сильный скачок напряжения. Недавно новое пользовательское соглашение попало в руки любителя перечитывать текст мелким шрифтом. Сообщается, что гарантия не будет действовать, если в антенну попадёт метеорит, случится землетрясение, солнечная буря или на неё наступит динозавр.

Именно так, зрение вас не подводит. Скорее всего, один из тех, кому поручили писать пользовательские соглашение, сильно скучал на рабочем месте, поэтому решил внедрить такую шутку. Непонятно, сколько времени она оставалась незаметна, ведь практически никто никогда не читает пользовательских соглашений. Кроме динозавров, разгуливающих рядом с вашим домом, стоит учитывать, что само пользовательское соглашение не будет работать на Марсе. Если вы вдруг решите разместить антенну на Красной планете, то готовьтесь к тому, что гарантия вообще не будет на неё действовать. Последнее заявление также является шуточным, отсылая пользователя к планам Илона Маска, который уже давно бредит отправкой человека на Марс.

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SpaceX отмечает, что Марс – это свободная от земных законов планета, поэтому стоит как следует задуматься об опрометчивой попытке развернуть приём сигнала Starlink на Красной планете. К счастью, есть пункт, разрешающий использовать спутниковую антенну на Луне. Это не значит, что на спутнике Земли вам не стоит переживать о метеоритах, поэтому будьте бдительны.