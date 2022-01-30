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Как избежать потерь при покупке криптовалюты – эксперт РБК рассказал о росте Биткоина до $200 000
Что будет с криптовалютами, и как себя вести сегодня с уже купленными монетами? Давайте разбираться
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За последние несколько месяцев курс Биткоина рухнул на более чем 40%. При этом стоимость многих мемных криптовалют обвалилась в несколько раз, что стало для держателей настоящим испытанием. При этом, если в декабре цифровое золото медленно теряло в цене, то обвал в начале января привёл к панике, когда сотни тысяч держателей начали сбрасывать свои монеты, теряя часть своих сбережений. На прошлой неделе Китам удалось остановить панику, выкупив значительную часть выброшенных на рынок Биткоинов, но это не значит, что положение стало стабильным, ведь уже завтра криптовалюты снова могут пойти вниз. 

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На сайте РБК можно услышать мнение эксперта, который рассказал о том, что нам ждать в долгосрочной перспективе. Прежде всего он завил, что любой молодой рынок обладает внушительной волатильностью. Это нормальный процесс, а со временем актив становится зрелым, что привлекает инвесторов и превращает рынок в стабильный. При этом, даже на рынках с высоким уровнем доверия происходят обвалы, а значит текущая коррекция Биткоина укладывается в биржевые правила.

Если вы планировали зарабатывать на криптовалютах, то нужно не только разобраться в массе биржевых терминов, но и уделять этому вопросу немало внимания. Стратегия может быть следующей: у вас есть какое-то количество монет, а в данный момент вы находитесь в плюсе, то можно реализовать часть из них, с целью закупиться на дне. Почувствовали, что коррекция завершилась, берите ещё, а после продавайте на подъёме. Это отличная практика позволит заработать, вот только никто не знает, когда наступает дно, а когда можно констатировать пиковую позицию. Увы, но даже сами эксперты не владеют навыками предсказания. Это значит, что все действия вы совершаете на свой страх и риск. 

Эксперт уверяет, что сколько бы Биткоин не падал, через несколько лет он всё равно будет стоить 200 000 долларов за монету и дороже. Здесь вы можете соглашаться или не соглашаться с такой позицией, но отказываться признавать очевидные вещи невозможно. Достаточно посмотреть на точки роста на долгосрочном графике Биткоина. После достижения пиковой стоимости, цифровое золото всегда падало, а после поднималось выше, с каждым разом набирая вес. Скорее всего, так случится и в будущем. 

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Нельзя не указать на то, что криптовалюты всё теснее интегрируются в экономику. В подтверждение этому можно напомнить, что президент России уверен в необходимости регуляции цифровых активов. Это значит, что в будущем криптовалюты будут становиться стабильнее, а спекулятивная составляющая уйдёт. А вот когда это случится, не знает никто. Возможно, в 2023 году, ведь к этому моменту большинство стран уже подготовят соответствующие регулятивные меры, что позволит взять криптовалюты под контроль. Отвечая на главный вопрос текущего материала приходится констатировать, что эксперт рекомендует не продавать Биткоин. Судя по всему, сейчас и есть то самое дно, а значит время закупиться (или нет). 

#криптовалюта #биткоин
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