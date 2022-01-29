Благодаря этому количество пользователей в магазине Epic Games Store продолжает увеличиваться

Epic Games Store увеличивает пользовательскую базу невероятными темпами. Если на начало 2020 года количество аккаунтов составляло 160 миллионов, то ровно через 2 года их число увеличилось на 34 миллиона – 194 миллиона уникальных пользователей сервиса. Всё это стало плодом невероятных усилий, в рамках которых происходит раздача популярных игр, включающих платные дополнения и даже крупные проекты, которые на тот момент в других магазинах стоили десяти долларов. Растёт и одновременный пиковый онлайн. Сообщается, что недавно был зарегистрирован рекорд суточного посещения в 31.1 миллион человек и единовременный онлайн на уровне 13.2 миллиона пользователей. Нужно отметить, что это всё ещё не идёт ни в какие сравнения со Steam, где пиковый одновременный онлайн доходит до 30 миллионов геймеров.

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Многие эксперты отмечают, что такой рост обеспечивается полномасштабным субсидированием, в результате которого Epic Games Store тратит на раздачи огромные суммы, превышающие миллиард долларов в год. Это приводит к тому, что магазин всё ещё не вышел на безубыточность, а о том, чтобы начать приносить доходы, нет и речи. Но куда хуже для инвесторов тот факт, что Epic Games Store не планирует останавливаться на достигнутом, ощутимо нарастив темпы раздачи в 2021 году по сравнению с 2020. Так, геймеры могли скачать 89 игр, общая стоимость которых составила 2120 долларов. Получается, что средняя стоимость одной игры равна 23.82 доллара. Если учитывать, что за 2021 год все пользователи магазина скачали 765 миллионов игр, то мы приходим к невероятной сумме в 18 миллиардов долларов, которые растворились в карманах геймеров. Это не значит, что именно столько Epic Games Store потратила, но в любом случае цифра выглядит внушительно. Особенно активны геймеры были на Рождество, когда 31 миллион пользователей лихорадочно скачали 159 миллионов бесплатных игр.

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Ключевой особенностью Epic Games Store является сниженная процентная ставка, которую приходится отдавать создателям игр за каждую проданную лицензию. Например, если в Steam ставка составляет 30%, то в Epic Games Store – всего 10%. Казалось бы, игры на площадке должны стоить дешевле, но капиталистическая машина так не работает, поэтому для обычного пользователя нет разницы, где покупать тот или иной проект. Особенно это заметно по время релиза, когда игра абсолютно везде стоит 60 долларов и дороже. Спустя время можно выиграть немалую сумму, поскольку магазины часто устраивают распродажи, вот только большая часть геймеров предпочитает совершать покупки в первые недели после начала продаж.