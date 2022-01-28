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В 2021 году на просторах Twitter появился аккаунт @ElonJet. Как оказалось, владелец аккаунта публикует данные о перемещении частного самолёта Илона Маска. Какое-то время число подписчиков 19-летнего парня по имени Джек Суини было небольшим, но осенью на связь ним вышел сам Илон Маск. Миллиардер поинтересовался, сколько аккаунт приносит денег в месяц и предложил за 5000 долларов его удалить. По словам основателя Tesla, подобная информация имеет потенциальную опасность, ведь мало ли что взбредёт в голову ненавистникам, которые могут просто застрелить Маска, воспользовавшись данными о том, где и в какое время приземлится его самолёт. 

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Общение между владельцем канала и Илоном Маском продолжалось несколько месяцев, а совсем недавно Джек Суини сделал ответное предложение. По его словам, он согласился бы удалить аккаунт только в случае, если бы ему предложили 50 000 долларов или машину Tesla Model 3. После этого парень подумал ещё, и заявил, что готов всё это променять на стажировку в компании Tesla. Последний раз, когда Илон Маск выходил на связь, состоялся в прошлую среду. Джек Суини не обижается на то, что его сообщения игнорируется, ведь он прекрасно знает, что Илон очень занятой человек, поэтому не всегда может уделить достаточно внимания переписке. 

В настоящее время у Джека есть 15 рабочих ботов, отслеживающих перемещение личных самолётов знаменитостей. К примеру, он постоянно публикует данные о перемещении Билла Гейтса и Джеффа Безоса, хотя большинство читателей интересует самолёт Илона Маска. Кстати, в настоящее время миллиардеру принадлежит весьма неплохой лайнер бизнес-класса с реактивным двигателем Gulfstream G650. Он способен пролететь больше 12 тысяч километров без посадки и с лёгкостью вмещает до 18 пассажиров, разгоняясь свыше 950 км/ч.

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Джек Суини делится информацией о том, откуда у него сведения о перелётах Илона Маска. Как оказалось, отец Джека работал в авиации, а сам парень часто пытался отслеживать самолёты при помощи открытых источников. В какой-то момент он обнаружил скрытую лазейку, позволяющую объединить данные онлайн-баз для 100% идентификации самолёта. Боты выполняют сложную задачу, сверяя высоту полёта с временем взлёта и десятками других факторов, что в итоге и позволяет решить сложную головоломку. Джек говорит, что не сильно расстроится, если Илон Маск ему не заплатит. На самом деле он уже получил больше, чем мог желать. Так, его канал стал популярным, набрав почти 100 000 подписчиков. В процессе создания ботов он научился программировать и даже выполнял несколько заказов для UberJets. В конце концов, он поговорил со своим кумиром, с которого брал пример многие годы. 

#илон маск #tesla model 3
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