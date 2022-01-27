Создатели Эфира расширяет идею метапространства и ценности человеческой личности

Криптовалюты привели к появлению целого ряда отраслей, о существовании которых раньше никто и не задумывался. В качестве примера можно привести создание метавселенных, захвативших воображение миллионов людей по всему миру. Разработчики игр внедряют в новые проекты революционные механики, а обычные люди инвестируют в виртуальные миры, покупая там участки земли с целью строительства отелей, ночных клубов и других заведений развлекательного характера. Ожидается, что уже вскоре появятся десятки и даже сотни метавселенных, что привлечёт гигантские инвестиции в виртуальные проекты. А вообще всё это уже происходит, ведь многие энтузиасты уже давно делают несмелые шаги в неизведанном мире.

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Пожалуй, первопроходцами стали создатели криптокотиков, каждый из которых создан по протоколу NFT. Технология давно переросла простую идею, генерируя миллиарды долларов чуть ли не на пустом месте. Поскольку для многих эта всё ещё Terra incognita, то Виталик Бутерин решил рассказать о технологии, представив своё видение её развития. В качестве основы разработчик Эфира решил использовать понятие «привязанный к душе», позаимствовав его из игры World of Warcraft. Если проще, то это уникальный предмет, который неотделим от игрока. В первую очередь Виталик поддержал идею превращения цифровых произведений искусства в NFT-токены. По его мнению, это позволяет тысячам людей по всему миру самореализовываться, превращая свой талант в нечто новое.

Несмотря на это он уверен, что в будущем привязанные к человеку NFT-токены смогут выполнять множество функций, от простой идентификации личности, до замены существующих пластиковых и цифровых карточек. Проще говоря, человек превратиться в невзаимозаменяемый объект, что позволит совершать оплаты за товары и услуги, а также совершать многие другие операции. Виталик Бутерин признаёт, что существует опасность со стороны богатых людей, которые непременно захотят владеть тем, что невозможно купить. Поскольку это только идея, сообщество энтузиастов обязательно придумает регламент, а государства интегрируют технологии в законодательную сферу.

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А вообще Виталик Бутерин планомерно критикует современное общество, в основе которого лежит обогащение. По его мнению, это вредит развитию культуры и искусства. Если часть достижений перейдёт в формат NFT, то бесполезное накопление богатств в реальном мире потеряет свою ценность. Всё это отдалённая перспектива, но внедрение подобных протоколов позволит уйти от власти денег, поскольку инвестиции в личность могут оказаться куда более ценными, чем покупка очередного замка или расширение парка автомобилей. Источник.