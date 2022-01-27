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Zelot За пост начислено вознаграждение
26 января российские магазины скинули цены на игровые видеокарты до 25% несмотря на рост курса Эфира
Видеокарты продолжат дешеветь, но рост Эфира может остановить этот процесс уже в ближайшие дни
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Криптовалюты снова дорожают. Неясно, является ли это признаком прихода на рынок быков, или медведи ещё способны показать грозный оскал, но с ростом Эфира тают и надежды геймеров, мечтавших о наступлении криптозимы. Если так пойдёт и дальше, Биткоин отыграет падение, а нас ждёт возвращение майнеров в магазины, где они разберут все видеокарты в погоне за призрачной прибылью. Ну а пока видеокарты дешевеют. Поставщики завезли в российские магазины целую гору продукции для любителей компьютерных игр, поэтому можно выбрать не только подходящую вам по деньгам модель, но и получить её гораздо дешевле, чем было ещё несколько дней назад. 

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Начнём с GeForce RTX 3080. Впервые за многие месяцы мы видим падение цены до 150 тысяч рублей. А ведь в последние два дня сильно упала национальная валюта. Вполне возможно, что стоимость всех указанных в текущем материале видеокарт была бы ещё ниже. Что до GeForce RTX 3080, то здесь всё очевидно: один из самых мощных графических чипов на рынке, производительности которого хватит на долгие годы. 

Не менее интересна и GeForce RTX 3070 Ti. Когда в последний раз вы видели такую видеокарту за 120 000 рублей? То-то же. Перед нами идеальный претендент на лучший графический чип текущего поколения, сочетающий невысокую рекомендованную цену с невероятной мощностью. Увы, но реальная стоимость GeForce RTX 3070 Ti всё ещё оставляет желать лучшего. 

Radeon RX 6700 XT – это ещё один сюрприз, ведь впервые за много месяцев цена данной видеокарты опустилась ниже 100 000 рублей. На самом деле ниже всего на 1 рубль, но раньше стоимость подобных графических чипов была намного выше. Это прямой конкурент GeForce RTX 3070 Ti, который способен тягаться на равных с более дорогой видеокартой. 

Огромные скидки на GeForce RTX 2060. Обычно такие графические чипы брали майнеры, но сегодня эти ребята неуверенно поглядывают на курс Эфира, поэтому перед нами скидка в 25%, а конечная цена составила 70 000 рублей. На 1000 рублей дешевле GeForce RTX 3060. Данный GPU в последний раз стоил ниже 70 тысяч ещё весной. Пожалуй, это оптимальный выбор если вас интересует видеокарта производства NVIDIA. 

Стремительно дешевеет и GeForce GTX 1660 Ti. Всего за 53 тысячи вы получите сверхмощную видеокарту, способную вытягивать все игры на максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Мечта любого геймера. 46 590 стоит GeForce GTX 1660. Здесь выбирайте сами, ведь первая дороже, но быстрее, а вторая намного дешевле, но и не такая скоростная. 

Как видите, геймеры по традиции разбирают GeForce GTX 1650. За 26 января нашлось 44 любителя скидок. Нужно признать, что это прекрасный и сбалансированный выбор, ведь ничего быстрее за 27 тысяч рублей вам не купить. На сладкое – GeForce GTX 1050 Ti. В свете скидок на GeForce GTX 1650 данный графический чип потерял свой шарм, ведь разница в скорости между видеокартами доходит до 30%, а цена всего на 3500 рублей дороже. Выбор очевиден.  

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Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

#видеокарты #скидки #эфир
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