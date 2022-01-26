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Core i3-12100F за $105 на 5.2 ГГц обошёл в играх 10-ядерный Core i9-10900K за $500 в тесте TechPUp
Недорогой бюджетный процессор можно не только разогнать, но и получить крайне высокую производительность
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Сколько ядер должно быть у процессора, который в первую очередь предназначается для игр? Долгое время эффективные менеджеры Intel нас уверяли в том, что 4 ядра хватит всем. С выходом процессоров Ryzen всё изменилось. AMD не только выкатила 6 ядер по вменяемой цене, но и доказала, что много ядер – это хорошо. В какой-то момент терпение синих лопнуло, и инженеры были вынуждены перейти к наращиванию ядер. В восьмом поколении ядер было шесть, в девятом – уже восемь, а в десятом – все десять. После этого случилось небольшое отступление, но флагманы Alder Lake способны предложить 16 ядер, из которых основную часть нагрузки на себя берут только восемь. Конкуренты не дремлют, ведь в линейке AMD присутствует весь спектр многоядерных камней, поэтому сегодня вопрос количества ядер стоит остро как никогда. Казалось бы, что вскоре мы увидим, как создатели игр научатся оптимизировать свои движки под 16-ядерные камни, а кто-то полагает, что уже научились. Не научились, и не планируют учиться. 

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Сегодня мы познакомим вас с любопытным тестированием, проведённым командой TechPowerUp. Они взяли ультрабюджетный камень Core i3-12100F. Это 4-ядерный представитель семейства Alder Lake. Ребята зашли в BIOS, где разогнали его с помощью разблокировки параметра BCLK. В результате удалось поднять тактовую частоту до 5.2 ГГц. Всё это крайне интересно, но куда важнее узнать, на что же будет способен бюджетный камень стоимостью 105 долларов. Заранее отмечаем, что в российских магазинах цена другая, поскольку отечественная розница ориентируется на европейскую стоимость, а в итоге камни к нам приходят ещё и с небольшой наценкой. 

Изучить подробности разгона можно по ссылке на сайте TechPowerUp, мы же перейдём к итоговым результатам. Поскольку Core i3-12100F относится к бюджетной линейке, то нет смысла здесь публиковать данные по разрешениям 2К и 4К. Сосредоточимся на 1080р. Первое, что нужно знать: даже стоковый Core i3-12100F обходит более дорогой и мощный Core i5-10600К. Это Очень серьёзная заявка, свидетельствующая о высокой эффективности новой архитектуры и 10-нм техпроцессе Intel. 

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Вы удивитесь, но основным конкурентом разогнанного до 5.2 ГГц бюджетника стал Ryzen 5 5600X. Стоит признать, что далеко не везде победа очевидна, но между процессорами более чем трёхкратная разница в рознице, а значит подобный результат способен нанести непоправимый урон самолюбию фанатов красной команды. Дабы уравнять груз обиды, был протестирован 10-ядерный Core i9-10900K. Это сверхмощный флагман 2020 года, завладеть которым мечтали многие геймеры. Что же, берём 105 долларов (около 140 в российской рознице), докупаем материнскую плату за 200 долларов (нужна поддержка BCLK) – и получаем 4-ядерный Core i3-12100F, способный во многих играх превзойти флагман 2020 года. А ведь это не только позволяет получить сверхмощную комплектацию, но и сэкономить, ведь сегодня Ryzen 5 5600X стоит приблизительно 350 долларов. 

#процессоры #core i9-10900k #тесты #core i3-12100f
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Херню ляпнул
Core i3-12100F за $105 на 5.2 ГГц обошёл в играх 10-ядерный Core i9-10900K за $500 в тесте TechPUp
Каа
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