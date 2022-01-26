В некоторых магазинах цена упала на 10 000 рублей

Radeon RX 6500 XT стала настоящим разочарованием для российских геймеров. Многие ожидали, что видеокарта с рекомендованной ценой в 199 долларов не может стоить дороже 20 000 рублей. Реальность оказалась намного суровее, ведь в первые несколько дней встретить новинку в магазинах было невозможно, а после мы увидели Radeon RX 6500 XT за 43 000 рублей. Оживились и перекупщики по всему миру, предлагающие новинку за 400 евро и дороже. Инсайдеры отмечали, что главная проблема даже не в самих магазинах, а в незначительных поставках, которые привели к сильному дефициту.

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Что же, если вы ждали лучшего шанса для покупки, то сегодня он наступил. В первую очередь сообщаем вам, что в Ситилинк Radeon RX 6500 XT подешевела на 10 000 рублей и стоит 33 тысячи. В интернете есть места, где новинка стоит на несколько тысяч дешевле, но там могут возникнуть проблемы с гарантией, а партия и вовсе может оказаться серой. В данном случае – это дело выбора, поэтому агитировать вас мы не будем. Если вы не боитесь стать жертвой перекупщиков или мошенников, у которых и вовсе может не быть видеокарты на руках, то можно заглянуть на Авито, где некоторые пытаются демпинговать, предлагая Radeon RX 6500 XT за 24 тысячи.

Улучшилась и ситуация в Европе. Инсайдеры сообщают, что в германии можно купить Radeon RX 6500 XT всего за 300 евро. Отдельно отмечается, что речь не о базовых моделях, которые работают на штатных тактовых частотах, а о разогнанных с завода PowerColor и XFX. При этом переплата по сравнению с официально рекомендованной ценой для Европы не превышает 30%. Это не значит, что нужно бежать в магазин или к перекупщикам. Скорее всего, цены падают по двум причинам. Во-первых, AMD всё же смогла нарастить количество графических чипов, насытив перекупщиков и крупные торговые сети. Энтузиасты уже купили новику, протестировали и выложили результаты в блогах. Во-вторых, Radeon RX 6500 XT бесполезна в майнигне, поэтому не представляет интереса для фермеров. Мало того, в последние дни наблюдается падение стоимости видеокарт, происходящее на фоне снижения курса Эфира.

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Если вы думали, что скидки вас ждут повсюду, то сильно ошиблись. Дело в том, что во многих европейских магазинах Radeon RX 6500 XT всё ещё стоит 389 евро (35 000 рублей), что даже дороже, чем в официальной российской рознице. Получается, что даже сегодня геймерам приходится искать наиболее интересные предложения, отсеивать завышенные ценники и думать головой. Увы, но многие пользователи за годы благоденствия просто не привыкли к таким сложным действиям, а значит будут брать первые попавшиеся им модели с переплатой.