Одна из самых красивых модификаций от Digital Dreams

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году, а Grand Theft Auto VI ещё не начала разрабатываться. Вполне возможно, что начала, а может нет. Инсайдеры пишут, что Rockstar столкнулась с несколькими ключевыми проблемами. Во-первых, студия не знает, в какую сторону двигаться. Во-вторых, текущая версия приносит огромный доход, а значит мотивации как таковой нет. Мало того, инвесторы опасаются, что следующая игра не будет так популярна, а её разработка обойдётся крайне дорого. Не стоит забывать о разгуле толерантности на Западе. В игре такого уровня нужно соблюсти баланс между меньшинствами, вывести на экран достаточно женщин, а также не забыть об афроамериканцах и других национальностях. Вдруг геймеры не захотят играть за главного героя женского пола? А вдруг одна из феминисток поднимет скандал из-за того, что главный герой не женского пола? А ведь есть ещё и трансгендеры. По мнению инсайдеров, сценарий уже несколько раз переписывался чуть ли не с нуля, поскольку руководство студии опасается указанных выше и многих других проблем.

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Неясно, как из этого положения выйдет Rockstar. Ну а пока студия пребывает в сомнениях, мы обратимся к очередной модификации «Ultra Realistic Graphics Mod», созданной умельцами канала Digital Dreams. Перед нами полный пересмотр текстур, который занял много лет, а итоговый результат стал возможен благодаря многим энтузиастам, которые внесли свой вклад в прорисовку автомобилей, окружающих домов и даже дорожного покрытия. В итоге мы с вами можем насладиться фотореалистичной графикой щедро сдобренной трассировкой лучей. Всё это запущено в разрешении 8К, что только усиливает ощущения от просмотра.

Получить доступ к полной модификации можно на канале Digital Dreams. На этот раз ребята решили не раздавать бесплатный доступ всем желающим. На самом деле оплата не такая большая, ведь проделана монументальная работа. Если вы отказываетесь платить, попробуйте поискать модификацию на торрентах или в других местах, где есть подобные сборники. Не факт, что это будет последняя версия, но графика и визуальный стиль окажутся явно привлекательнее, чем в игре 2013 года.

Дабы составить впечатление о модификации, советуем вам просто посмотреть на видео ниже. Очевидно, что графика в Forza Horizon 5 выглядит более внушительно, но ведь между играми 8 лет разницы, а старая Grand Theft Auto V изначально вышла для игровых приставок, поэтому нет ничего удивительного в том, что движок сильно устарел. Ждать от игры чудес, мы бы не рекомендовали, но если вам нравится время от времени побегать по огромному виртуальному миру Grand Theft Auto V, то почему бы не улучшить качество картинки?

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