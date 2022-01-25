Изучаем потенциал одной из лучших видеокарт последних лет GeForce GTX 1080 Ti

Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti поступила в продажу весной 2017 года. Время было тяжёлое, поскольку тогда так же как и сейчас наблюдался бум майнинга. Рекомендованная цена флагмана составляла 700 долларов, но купить его было просто нереально. Спустя год видеокарта свободно продавалась во всех магазинах, хотя и стоила около 1000 долларов. Возможно, это был последний флагман NVIDIA, который производился относительно большим тиражом. Ни GeForce RTX 2080 Ti, ни более новая GeForce RTX 3090 не способны похвастать таким качеством, а значит через 5 лет обе будут встречаться крайне редко.

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В последнее время видеокарты немного подешевели, но даже GeForce RTX 2060 всё ещё стоит от 60 000 рублей. На этом фоне многие геймеры предпочитают обращаться на вторичный рынок. Кстати, сегодня это вполне оправданный поступок, ведь часть майнеров начала паниковать, скидывая свои фермы с большими скидками. Это ещё не криптозима, но при желании можно купить скоростную GeForce GTX 1080 Ti за 45-55 тысяч рублей. Очевидно, что она будет намного быстрее новой GeForce RTX 2060 за аналогичную цену, но главная проблема здесь даже не в выгоде, а в опасности купить подгоревшую видеокарту после майнера. И здесь ещё непонятно, что же лучше, купить видеокарту после промышленного майнинга, где она проходила постоянное техническое обслуживание, работая в условиях максимально приближённых к идеальным, или стоит взять у геймера, которые с огромной вероятностью копал на ней Эфир в течение многих лет. Что бы вы не выбрали, обязательно перепроверьте GeForce GTX 1080 Ti в синтетике. Если владелец позволяет, погоняйте её хотя бы час. Поставьте простое условие: либо вы тестируете её столько, сколько посчитаете нужным, либо вообще ничего не покупаете.

И всё же, стоит ли сегодня покупать GeForce GTX 1080 Ti для игр? На этот вопрос попытался дать ответ автор канала zWORMz Gaming. Он запустил её в игре Forza Horizon 5, где прогнал через разрешение 1080р, 2К, 4К и даже 8К. Настройки графики корректировались от высоких до максимальных, что позволило оценить потенциал старого флагмана в 2022 году. Давайте перейдём к таблице.

Как видите, в 1080р GeForce GTX 1080 Ti способна обеспечить больше 90 кадров в секунду на максимальных настройках качества. В 2К ситуация ненамного хуже, а вот в 4К лучше всё же поступиться максимальными настройками в пользу роста fps. Что до 8К, то оно остаётся неиграбельным даже на более мощных и новых графических чипах. Какие можно сделать выводы? Если у вас есть знакомый, который решил продать GeForce GTX 1080 Ti, с целью покупки более мощной видеокарты, то лучше не медлить. Потенциал у старого флагмана огромен. Да, он не обладает возможностями трассировки лучей, а вот производительность способна удивить самых требовательных геймеров.

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