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Zelot За пост начислено вознаграждение
Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
Шансы на получение награды составили 1 к 15 000 000
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Прежде всего давайте немного полезной информации, поскольку далеко не все наши читатели обладают необходимыми для понимания сути данного материала знаниями. Поскольку Биткоин добывается уже очень давно, то сложность сети достигла чрезвычайно высоких значений. Это значит, что пытаться копать криптовалюту в одиночку – бессмысленное занятие. Шансы на успех стремительно приближаются к нулю, ведь вы будете конкурировать не только с гигантскими фермами, в составе которых находятся тысячи ASIC-майнеров, но и с пулами. Так вот, пул позволяет объединить мощности сотен тысяч устройств в единую сеть. Благодаря этому шанс на получение вознаграждения тем выше, чем больше пул. К примеру, если мощность пула составляет 10% от всей сети Биткоина, то в долгосрочной перспективе он получит 10% от всех монет, добытых за неделю или за месяц. Небольшие процентные расхождения стираются по мере того, как увеличивается срок оценки доходности. После того как вы внесли свой вклад в добычу Биткоина, вам выдаётся вознаграждение в соответствие с приложенными усилиями. 

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Так вот, в январе случилось сразу три необычных случая, когда во время соло-майнинга фермеры заработали кучу денег, один из которых получил невероятные 540 000 долларов имея две фермы из 12 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti (или аналогичные по хешрейту графические чипы). Эксперты продолжают уверять, что соло-майнинг нереалистичен, поскольку шансы на получение блока с монетами там близятся к нулю, вот только неизвестные счастливчики продолжают ловить удачу за хвост. 

Сообщается, что 24 января был получен блок номер 720 175, в рамках которого начислены 6.25 монет в Биткоинах. На момент написания данного материала по курсу к доллару выигрыш составил 225 000 долларов или 17 700 000 рублей. Что любопытно, если в прошлые разы хешрейт майнера составлял 126 TH/s (аналог Antminer S19 Pro), то в данном случае на стороне фермера находилось оборудование с мощностью 8.3 TH/s. Если перейти к цифрам, то шансы на успех превысили 1 к 15 000 000. 

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В связи с этим нужно отметить, что уже давно по сети курсирует информация о том, что в алгоритм Биткоина встроен механизм, который более дружелюбен к соло-майнингу, чем к сверхмощным пулам. Можно сколько угодно фантазировать на этот счёт, но 3 добытых блока за месяц со столь низкими шансами доказывают правомерность подобных утверждений. На фотографии выше можно рассмотреть устройство, с помощью которого были добыты монеты. Это даже не ферма, а какое-то примитивное устройство, собранное дома на коленке при помощи дедушкиного паяльника. 

#майнинг #биткоин
3
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