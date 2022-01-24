Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Разработка The Elder Scrolls VI ещё не стартовала и игра даже не вышла из предпроизводства
Инсайдеры нашли документальное подтверждение того, что The Elder Scrolls VI до сих пор не начала разрабатываться
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Похоже, 2022 год грозит стать одним из самых скучных и разочаровывающих в игровой индустрии. Вполне возможно, что в этом отчасти виноват дефицит видеокарт, ведь для создания действительно современных проектов нужно, чтобы кто-то всё это оплачивал. А если на руках у геймеров старые GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060, то надеяться просто не на кого. Но и это явно не главная причина. Многие эксперты полагают, что на производственный график сильно влияет коронавирус. Мало того, многие студии видят, что даже текущие серии отлично продаются, а потому проще почивать на лаврах, чем инвестировать в новые проекты, рискуя потерять сотни миллионов долларов. 

реклама

Кстати, сегодня создание полноценной игры ААА-уровня – это дорогое и чрезвычайно рискованное предприятие. Возможно, именно поэтому мы ничего не слышим о начале разработки Grand Theft Auto VI, а новая Dragon Age застряла где-то между тизером и полным отсутствием информационного шума вокруг проекта. Инсайдеры изо всех сил питаются что-либо разузнать, но всё говорит о том, что проекты либо мертвы, либо перенесены на неопределённый срок, либо заброшены. Что же, если вы думали, что с The Elder Scrolls VI дела идут лучше, то сильно ошиблись. 

Сегодня в прессу попал документ, опубликованный одним из сотрудников студии Bethesda. Известно, что автором документа выступила женщина по имени Фанни Мансет – специалист отдела кадров отделения Bethesda, физически располагающегося в Монреале. Неясно, зачем Фанни разместила такой важный документ на LinkedIn, но именно там его и нашли интернет-сыщики. Они же сообщают, что ждать анонса The Elder Scrolls VI в 2022 году не приходится, поскольку игра даже не прошла стадию предпроизводства. Это может значить, что у проекта нет чёткого сценария, нет полноценной команды и даже плана, в рамках которого будет проходить разработка. Получается, что кроме нарисованного на коленке тизера, который нам показали ещё в 2018 году, нет вообще ничего. 

Нужно признать, что подобная информация не стала для нас сюрпризом, ведь ещё в 2021 году руководство Bethesda заявляло, что может делать только одну большую игру за раз. В данном случае стоит понимать, что амбициозная Starfield выйдет только в конце 2022 года (если повезёт), а значит ожидать начала разработки The Elder Scrolls VI стоит не раньше 2023 года, а выход так вообще может задержаться на долгие годы. Вполне возможно, что в будущем Bethesda всё же научится выпускать игры быстрее и делать сразу несколько проектов. Дело в том, что официальная покупка материнской компании ZeniMax Media состоялась относительно недавно, поэтому Microsoft ещё не успела установить свои правила, научив парней из Монреаля работать быстрее. 

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#bethesda #the elder scrolls vi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
Doom Eternal получил трассировку лучей и DLSS
Новая большая игра про Индиану Джонса от Bethesda может не выйти на консоли PlayStation 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ устроили массовую распродажу видеокарт со скидами до 25% на фоне падения курса Эфира
102
Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
111
Комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекнул, что геймплея игры не будет аж до ухода на золото
41
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
7
Майнер назвал самую невыгодную видеокарту для добычи криптовалюты и посоветовал не майнить Эфир
28
Цена GeForce RTX 3050 на Newegg уже в 3 раза выше рекомендованной, а в РФ новинка может стоить $700
107
Австралийские ученые добились 99-процентной точности квантовых вычислений
5
В Японии на прилавки вернулась старая и медленная видеокарта 2017 года Radeon RX 550 по цене $155
47
Экспорт электронных компонентов стал приносить Японии столько же денег, сколько поставки автомобилей
1
Цены видеокарт RTX 3000 и RX 6000 начали падать на фоне обвала доходности майнинга - 3DCenter
48
24 января Биткоин продолжил дешеветь, а аналитики уже назвали прошедшую неделю худшей за 8 мес
53
Игроки добились справедливости в отношении 70-летнего фаната World of Warcraft, которого заблокировали за «ботоводство»
40
В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
5
Компания Neuralink готова начать испытания по внедрению чипов в человеческий мозг
26
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
356
ViewSonic представила новые мониторы линейки ELITE с технологией подсветки Mini-LED
11
Biostar попыталась отречься от любой информации о материнских платах на базе Intel 700
5
Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную MIUI 13 на Android 12 раньше срока
+
Спутник Сатурна похожий на "Звезду смерти" из "Звездных войн" может скрывать жидкий океан
4
Пиковый «онлайн» Steam приблизился к 30 миллионам пользователей
4

Популярные статьи

Обновляем Windows 10 до Windows 11 без потери установленных программ и игр
33
Как участвовать в криптовалютных токен сейлах | аирдропах и что вам для этого нужно
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 Ti VS GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
29
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
33
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Обзор смартфона Tecno Camon 18P – телеобъектив, 120 Гц и быстрая зарядка на 33 Вт
1
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
25
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
6

Сейчас обсуждают

typym6ek
00:07
Лучше ещё косарь добавить и взять Logitech G403 Hero
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
Игорь Фоменко
00:04
Хотя бы пару Фамилий назовите таких идейных?
Депутаты Госдумы выступили против запрета криптовалют в РФ и раскритиковали позицию Центробанка
Дмитрий Михайлов
00:04
с хера твоё говномнение вдруг стало авторитетным ?
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
ACDCOVER
23:56
12400 за $200 в разгоне быстрее чем 12900к за $700. Нах этот 12900к для игр не нужен. Процессоры К ненужны.
Intel не рекомендует разгонять бюджетные процессоры Alder Lake и может выпустить заплатку для BIOS
Шершнев Александр
23:56
Как майнинг упадет так и поставки сразу улучшится
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
Олег Кукурузин
23:54
2k на ноуте, да в + процессорозависимую игру - кило меди нужно, не меньше)
В сети появились результаты тестов мобильной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
Simon Crebbs
23:51
Как это принято в современной России, подобные дела рассматриваются сугубо в деревенских судах Мухосранского района. Ну, типа, это ведь не Кремль, а простые честные судьи борются с супостатом!
Tor и Роскомсвобода готовы начать борьбу с Роскомнадзором за права анонимного браузера и его разблокировку
Valerun PZdun
23:51
Так их так!! Мочи чуханов из Потребнадзора! 😎
Tor и Роскомсвобода готовы начать борьбу с Роскомнадзором за права анонимного браузера и его разблокировку
Виктор
23:49
"Россия официально существует еще со времен Рюрика" С Петра 1, который решил переименоваться.
Курс доллара вырос до 79 рублей, а курс евро - до 89 рублей
Очко_майнера
23:43
Во как нужно уметь переобуваться, как только майнеры слились можно своим клиентам которые пользуются их продукцией на протяжении всего жизненного цикла компании втирать что поставки улучшатся
Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем