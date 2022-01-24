Инсайдеры нашли документальное подтверждение того, что The Elder Scrolls VI до сих пор не начала разрабатываться

Похоже, 2022 год грозит стать одним из самых скучных и разочаровывающих в игровой индустрии. Вполне возможно, что в этом отчасти виноват дефицит видеокарт, ведь для создания действительно современных проектов нужно, чтобы кто-то всё это оплачивал. А если на руках у геймеров старые GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060, то надеяться просто не на кого. Но и это явно не главная причина. Многие эксперты полагают, что на производственный график сильно влияет коронавирус. Мало того, многие студии видят, что даже текущие серии отлично продаются, а потому проще почивать на лаврах, чем инвестировать в новые проекты, рискуя потерять сотни миллионов долларов.

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Кстати, сегодня создание полноценной игры ААА-уровня – это дорогое и чрезвычайно рискованное предприятие. Возможно, именно поэтому мы ничего не слышим о начале разработки Grand Theft Auto VI, а новая Dragon Age застряла где-то между тизером и полным отсутствием информационного шума вокруг проекта. Инсайдеры изо всех сил питаются что-либо разузнать, но всё говорит о том, что проекты либо мертвы, либо перенесены на неопределённый срок, либо заброшены. Что же, если вы думали, что с The Elder Scrolls VI дела идут лучше, то сильно ошиблись.

Сегодня в прессу попал документ, опубликованный одним из сотрудников студии Bethesda. Известно, что автором документа выступила женщина по имени Фанни Мансет – специалист отдела кадров отделения Bethesda, физически располагающегося в Монреале. Неясно, зачем Фанни разместила такой важный документ на LinkedIn, но именно там его и нашли интернет-сыщики. Они же сообщают, что ждать анонса The Elder Scrolls VI в 2022 году не приходится, поскольку игра даже не прошла стадию предпроизводства. Это может значить, что у проекта нет чёткого сценария, нет полноценной команды и даже плана, в рамках которого будет проходить разработка. Получается, что кроме нарисованного на коленке тизера, который нам показали ещё в 2018 году, нет вообще ничего.

Нужно признать, что подобная информация не стала для нас сюрпризом, ведь ещё в 2021 году руководство Bethesda заявляло, что может делать только одну большую игру за раз. В данном случае стоит понимать, что амбициозная Starfield выйдет только в конце 2022 года (если повезёт), а значит ожидать начала разработки The Elder Scrolls VI стоит не раньше 2023 года, а выход так вообще может задержаться на долгие годы. Вполне возможно, что в будущем Bethesda всё же научится выпускать игры быстрее и делать сразу несколько проектов. Дело в том, что официальная покупка материнской компании ZeniMax Media состоялась относительно недавно, поэтому Microsoft ещё не успела установить свои правила, научив парней из Монреаля работать быстрее.

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