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Xiaomi выпустила стабильную MIUI 13 и MIUI 12.5 на Android 11/12 для 59 смартфонов 2019-2021 годов
Ищите свой смартфон в списке и качайте самую последнюю стабильную версию новой прошивки
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График выхода MIUI 13 на смартфоны Xiaomi был опубликован ещё в декабре. Тогда же стартовало открытое бета-тестирование. К сожалению, доступ к нему получили только китайские пользователи. На данный момент в число счастливчиков попали следующие аппараты: Mi 10S, Mi Mix 4 и несколько телефонов серии Mi 11. Все остальные пока ещё не вышли из закрытой беты, поэтому представлены исключительно в виде стабильных образов для инсайдеров. Ранее сообщалось, что глобальная версия для флагманов начнёт выходить во второй половине января 2022 года, но на календаре 24 число, а похвастать таким достижением может только Redmi K40 Pro. 

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Инсайдеры отмечают, что будет как минимум две волны, в рамках которых аппараты 2021 года и флагманы 2020 начнут получать MIUI 13. Предположительно, первая волна стартует в Китае в феврале. Это будет стабильный запуск по воздуху, когда новая прошивка начнёт прилетать большому числу пользователей. Если сроки для рассылки глобальных версий верны, то в то же время мы увидим MIUI 13 на флагманах 2021 года. О выходе российских версий ничего не сообщается. Если ориентироваться на MIUI 12.5, то рассылка для европейских и российских пользователей стартует не раньше весны. 

Сегодня у нас большой список из 59 телефонов. Это самые новые прошивки, включающие как смартфоны на Android 11, так и на более новой Android 12. Соответственно представлены и несколько вариантов прошивок: на телефонах 2019 года – MIUI 12.5, для аппаратов, выпущенных в 2021 году – MIUI 13. Со смартфонами 2020 года всё немного сложнее, ведь здесь всё зависит от выхода стабильных образов в Китае. 

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Все представленные прошивки предназначены для ознакомления, поскольку новая MIUI 13 пестрит багами. Даже стабильные китайские версии мало подходят для постоянной работы. Однако, ничто не мешает вам поэкспериментировать. Учтите, что ждать придётся долго. Весной новую прошивку начнут получать флагманы, а значит середняки подтянутся к лету, а может и к осени. Таким образом, если вам будет не лень изучить процесс прошивки, то вы сможете испробовать MIUI 13 намного раньше, чем другие пользователи. 

  1. Mi 11
  2. Mi 11 Lite 5G 
  3. Mi 10 Youth Edition 
  4. Mi 9T 
  5. Mi 10 
  6. Mi Mix 4 
  7. Redmi 9T 
  8. Redmi 10X Pro 
  9. Mi Note 10 
  10. Mi 10 Ultra 
  11. Mi 9 Lite 
  12. Redmi K30S
  13. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi 
  14. Mi 10 Pro 
  15. Mi 10S 
  16. Redmi Note 8 Pro 
  17. POCO X2 
  18. POCO F2 Pro 
  19. Xiaomi CIVI 
  20. Redmi Note 9T 
  21. Mi 9 SE 
  22. Mi CC9 Meitu Edition 
  23. Mi 11 Pro 
  24. POCO F3
  25. Mi CC9 
  26. Redmi 10X 5G 
  27. Redmi Note 11 Pro
  28. Redmi K40 Pro 
  29. Redmi K40
  30. Redmi K40 Gaming 
  31. Redmi K30 Pro 
  32. Redmi Note 8 
  33. Redmi Note 11 [China] 
  34. Redmi Note 9 Pro 5G     
  35. POCO F3 GT 
  36. Redmi 11i 
  37. Redmi Note 9 5G [China]
  38. Mi CC9 Pro 
  39. Redmi Note 10 Pro (China) 
  40. Redmi K30 Ultra 
  41. Mi 11X 
  42. Mi 10i
  43. Mi 9T Pro 
  44. Mi 11 Ultra  
  45. Redmi K20 
  46. Mi 9 
  47. Redmi Note 10 5G 
  48. Redmi K30 4G 
  49. Redmi 9 Power 
  50. Redmi Note 9 4G [China]
  51. Redmi K30i 5G 
  52. Redmi K20 Pro 
  53. Mi 10 Lite Zoom 
  54. Redmi K30 5G 
  55. Mi 10T Lite 
  56. Mi MIX Fold 
  57. POCO M3 Pro 5G 
  58. Mi 10T 
  59. Mi 9 Pro 5G 
#смартфоны #xiaomi #прошивки
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