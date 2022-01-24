График выхода MIUI 13 на смартфоны Xiaomi был опубликован ещё в декабре. Тогда же стартовало открытое бета-тестирование. К сожалению, доступ к нему получили только китайские пользователи. На данный момент в число счастливчиков попали следующие аппараты: Mi 10S, Mi Mix 4 и несколько телефонов серии Mi 11. Все остальные пока ещё не вышли из закрытой беты, поэтому представлены исключительно в виде стабильных образов для инсайдеров. Ранее сообщалось, что глобальная версия для флагманов начнёт выходить во второй половине января 2022 года, но на календаре 24 число, а похвастать таким достижением может только Redmi K40 Pro.
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Инсайдеры отмечают, что будет как минимум две волны, в рамках которых аппараты 2021 года и флагманы 2020 начнут получать MIUI 13. Предположительно, первая волна стартует в Китае в феврале. Это будет стабильный запуск по воздуху, когда новая прошивка начнёт прилетать большому числу пользователей. Если сроки для рассылки глобальных версий верны, то в то же время мы увидим MIUI 13 на флагманах 2021 года. О выходе российских версий ничего не сообщается. Если ориентироваться на MIUI 12.5, то рассылка для европейских и российских пользователей стартует не раньше весны.
Сегодня у нас большой список из 59 телефонов. Это самые новые прошивки, включающие как смартфоны на Android 11, так и на более новой Android 12. Соответственно представлены и несколько вариантов прошивок: на телефонах 2019 года – MIUI 12.5, для аппаратов, выпущенных в 2021 году – MIUI 13. Со смартфонами 2020 года всё немного сложнее, ведь здесь всё зависит от выхода стабильных образов в Китае.
Все представленные прошивки предназначены для ознакомления, поскольку новая MIUI 13 пестрит багами. Даже стабильные китайские версии мало подходят для постоянной работы. Однако, ничто не мешает вам поэкспериментировать. Учтите, что ждать придётся долго. Весной новую прошивку начнут получать флагманы, а значит середняки подтянутся к лету, а может и к осени. Таким образом, если вам будет не лень изучить процесс прошивки, то вы сможете испробовать MIUI 13 намного раньше, чем другие пользователи.
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