Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев озвучил свою позицию по этому вопросу

Почти всегда правовой нигилизм порождает условия для коррупции и возможность уходить от налогов для той или иной части общества. Нет никаких сомнений, что законы должны быть простыми, что не только позволило бы их понять гражданам, но и сильно упростило процесс создания для самих законодателей. В реальности всё не так просто, а некоторые аспекты оказываются намного сложнее других. К примеру, сегодня весь мир ищет правильное решение для урегулирования статуса криптовалют. В Китае к этому вопросу подошли максимально жёстко, но многие российские эксперты уверены, что нужно поступать прагматично, ведь майнеры могут приносить пользу не только себе, но и обществу, а самое важное – это подобрать правильные формулировки.

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Сегодня мы стали свидетелями того, как Биткоин зашатался на новостях о планах Центробанка запретить криптовалюты. К счастью, пока никакого запрета не будет, но разговоры на эту тему не могли появиться на пустом месте. Поскольку криптовалюты до сих пор не имеют официального статуса и не регулируются законодательством РФ, сегодня Владимир Гутенев, исполняющий обязанности председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, поделился своим мнением на этот счёт.

По его словам, запрещать майнинг в России не нужно. Вместо этого необходимо перейти от обсуждения к контролю, когда фермеры будут платить налоги и начнут регистрироваться в соответствующих инстанциях. Мало того, Владимир Гутенев предлагает разрешить майнинг только в тех районах, где наблюдается избыток энергоресурсов, а также там, где климат способствует снижению потребления электричества. Это могут быть северные регионы, где низкие температуры будут служить в качестве природного охлаждения, что позволит не только снизить потребление электричества, но и не увеличит давление на окружающую среду.

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Владимир Гутенев уверяет, что важно в кратчайшие сроки разобраться с этим вопросом. Майнеров в срочном порядке перевести на промышленные тарифы. Никаких социальных тарифов для них быть не может, ведь в таком случае промышленный сектор должен платить и за себя, и за фермеров, которые покупают энергию копейки по сравнению с западными коллегами. Конкретных предложений не поступало, а значит проект находится на начальной стадии. Если вы уже начали переживать о запрете криптовалют в России, то мы можем предположить, что ничего подобного не будет. Скорее всего, всё действительно идёт к усилению контролирующей роли государства в этом вопросе. Binance уже вышел на контакт с Центробанком. Предполагается, что биржа готова сотрудничать, получив индульгенцию на право работать в штатном режиме. За это государство попросит доступ к паспортным данным держателей криптовалют, а значит уже вскоре ведомство узнает обо всех ваших монетах, которые вы так долго прятали от налоговой.