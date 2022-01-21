Флагман Intel демонстрирует отличный потенциал

В 2022 году на рынок видеокарт ворвётся третий игрок. Все наши читатели прекрасно знают, что речь идёт об Intel, которая уже несколько лет обещает выпустить графические чипы собственного производства. Ожидается, что продажи линейки ARC Alchemist стартуют уже через несколько месяцев, а первой окажется доступна флагманская модель, получившая внушительные характеристики. Известно, что она получит 512 EU, 4096 ядер, 16 Гб видеопамяти GDDR6 16 Гбит/с, работающей по 256-битному интерфейсу. Инсайдеры уверяют, что сам графический чип будет довольно внушительным по размерам: 396 мм2, что аналогично GA104 (NVIDIA Ampere) – 392 мм2, но больше, чем Navi 22 (AMD RDNA 2) с более скромными 336 мм2.

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Полгода назад сообщалось, что флагман Intel (ARC DG2-512) окажется примерно равен по производительности GeForce RTX 3070, после этого планка была поднята до GeForce RTX 3080, а сегодня у нас есть тесты, доказывающие наличие немалого запаса мощности, ведь перед нами всё ещё инженерный экземпляр. Как видите, ARC DG2-512 достиг скорости 9017 Мпикс/с, опередив GeForce RTX 3070 Ti, набирающего в тесте SiSoftware 8369 Мпикс/с. В том же бенчмарке Radeon RX 6800 получил 10 607,29 Мпикс/с, а более дешёвая Radeon RX 6700 XT – 7910,91 Мпикс/с.

Стоит учитывать, что перед нами всё же результаты синтетических тестов, поэтому в реальных играх показатели могут сильно отличаться. Ближе к выходу мы увидим больше данных, но пока можно сделать вывод, что ARC DG2-512 действительно сможет бросить флагманам NVIDIA и AMD достойный вызов. Гадать пока бесполезно, но новинка как минимум будет на уровне GeForce RTX 3070 Ti, а ведь это современная и мощная видеокарта, которая способна обеспечить комфортные 60 кадров в секунду в 2К на максимальных настройках качества.

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Продажи должны стартовать в 1 квартале 2022 года, инсайдеры ожидают мощность до 18.5 терафлопс, что на 40% больше, чем может предложить Radeon RX 6700 XT. А вот GeForce RTX 3070 по этому показателю на 9% мощнее. Ещё раз повторимся, что в реальных играх это может быть не так важно, ведь часто решает не только чистая мощность, но и архитектурные особенности. Кроме того, Intel предложит 6-нм техпроцесс, тогда как у NVIDIA – это 8 нанометров. Всё это значит только одно: сегодня важна даже не чистая производительность, а цена и способность поставить на рынок достаточное количество графических чипов. Пока NVIDIA и AMD с этим справляются плохо. Может появление третьего игрока их расшевелит?