График доказал превосходство GeForce RTX 3050 в трассировке лучей над видеокартами, у которых нет поддержки трассировки лучей

Известно, что маркетологи и аналитики AMD настоящие бездельники и лентяи. Вдумайтесь, в последние годы инженеры выпускают отличные продукты, но безграмотная ценовая политика и неспособность предсказать самые очевидные события приводят к тому, что красная команда продолжает терять рынок видеокарт. К примеру, совершенно бергамотным шагом выглядит решение остановить производство серии Radeon RX 5000, что только усилило дефицит видеокарт. Если вы думали, что ребята из NVIDIA в этом вопросе лучше, то спешим вас разуверить. Так, в середине 2020 года было остановлено производство видеокарт GeForce RTX 2000-й серии, хотя никакой логики в этом вообще не было.

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Иногда в головы маркетологам всё же приходят светлые мысли, но в данном случае ребята из NVIDIA создали совершенно курьёзную рекламу новой видеокарты GeForce RTX 3050. Обратите внимание на изображение ниже. На первый взгляд всё в полном порядке. На официальном сайте NVIDIA приводится сравнение с GeForce GTX 1650 и GTX 1050. Последняя в игре Borderlands 3 выдаёт около 20 кадров в секунду, GTX 1650 – чуть меньше 40 fps, а RTX 3050 – около 80 кадров в секунду. На этом можно было бы и окончить, вот только маркетологи решили удивить нас невероятной скоростью новинки в трассировке лучей.

Присмотритесь, в Control и Minecraft GeForce RTX 3050 с включённой трассировкой лучей обеспечивает стабильно выше 60+ кадров в секунду, что ровно на 60 кадров в секунду больше своих конкуренток. Бред? Так и есть, ведь GeForce GTX 1650 и GTX 1050 лишены такой функции, поэтому сравнение явно некорректное. Интернет тут же разразился шутками на эту тему. К примеру, ниже находится шуточный график, доказывающий полную победу новинки над видеокартами предыдущего поколения. Приглядитесь, как легко GeForce RTX 3050 обходит GeForce GTX 1660, с каким непринуждением опережает GeForce GTX 1070 Ti и даже GeForce GTX 1080 Ti. Шутки шутками, но график явно провальный. Неясно, что имели в виду маркетологи NVIDIA, но реклама не удалась.

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Напомним, что GeForce RTX 3050 поступит в продажу на следующей неделе. Будем надеяться, что она не будет такой позорной, как Radeon RX 6500 ХТ. Многие эксперты уверены, что геймеры ещё долго будут вспоминать AMD провал, а также неуклюжую попытку заработать там, где нужно идти на компромисс. Нужно понимать, что нет плохих и хороших видеокарт, а вот 199 долларов за видеокарту с производительностью Radeon RX 570, которая стоила в 2017 году 150 долларов – это очередной плевок в сторону игрового сообщества, который непременно отразится на лояльности геймеров.