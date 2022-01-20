Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
График доказал превосходство GeForce RTX 3050 в трассировке лучей над видеокартами, у которых нет поддержки трассировки лучей
анонсы и реклама
Крутая 3060 Asus Strix задешево допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Известно, что маркетологи и аналитики AMD настоящие бездельники и лентяи. Вдумайтесь, в последние годы инженеры выпускают отличные продукты, но безграмотная ценовая политика и неспособность предсказать самые очевидные события приводят к тому, что красная команда продолжает терять рынок видеокарт. К примеру, совершенно бергамотным шагом выглядит решение остановить производство серии Radeon RX 5000, что только усилило дефицит видеокарт. Если вы думали, что ребята из NVIDIA в этом вопросе лучше, то спешим вас разуверить. Так, в середине 2020 года было остановлено производство видеокарт GeForce RTX 2000-й серии, хотя никакой логики в этом вообще не было. 

реклама

Иногда в головы маркетологам всё же приходят светлые мысли, но в данном случае ребята из NVIDIA создали совершенно курьёзную рекламу новой видеокарты GeForce RTX 3050. Обратите внимание на изображение ниже. На первый взгляд всё в полном порядке. На официальном сайте NVIDIA приводится сравнение с GeForce GTX 1650 и GTX 1050. Последняя в игре Borderlands 3 выдаёт около 20 кадров в секунду, GTX 1650 – чуть меньше 40 fps, а RTX 3050 – около 80 кадров в секунду. На этом можно было бы и окончить, вот только маркетологи решили удивить нас невероятной скоростью новинки в трассировке лучей. 

Присмотритесь, в Control и Minecraft GeForce RTX 3050 с включённой трассировкой лучей обеспечивает стабильно выше 60+ кадров в секунду, что ровно на 60 кадров в секунду больше своих конкуренток. Бред? Так и есть, ведь GeForce GTX 1650 и GTX 1050 лишены такой функции, поэтому сравнение явно некорректное. Интернет тут же разразился шутками на эту тему. К примеру, ниже находится шуточный график, доказывающий полную победу новинки над видеокартами предыдущего поколения. Приглядитесь, как легко GeForce RTX 3050 обходит GeForce GTX 1660, с каким непринуждением опережает GeForce GTX 1070 Ti и даже GeForce GTX 1080 Ti. Шутки шутками, но график явно провальный. Неясно, что имели в виду маркетологи NVIDIA, но реклама не удалась. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что GeForce RTX 3050 поступит в продажу на следующей неделе. Будем надеяться, что она не будет такой позорной, как Radeon RX 6500 ХТ. Многие эксперты уверены, что геймеры ещё долго будут вспоминать AMD провал, а также неуклюжую попытку заработать там, где нужно идти на компромисс. Нужно понимать, что нет плохих и хороших видеокарт, а вот 199 долларов за видеокарту с производительностью Radeon RX 570, которая стоила в 2017 году 150 долларов – это очередной плевок в сторону игрового сообщества, который непременно отразится на лояльности геймеров. 

#nvidia #видеокарта #geforce rtx 3050
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

Нужна ли в 2022 году дискретная видеокарта - Ryzen 3 3200G против 11 актуальных игр в тесте GG
В бенчмарке Geekbench OpenCL новая мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 Ti приблизилась к RTX 3080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
37
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
71
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
65
Финальное обновление MIUI 12 на Android 11 вывело из строя смартфоны Xiaomi и Redmi
4
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
91
Intel Core i5-12600KF на частоте 6754 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
3
На территории Евросоюза могут запретить майнинг Биткоина и Эфира
14
Везучий майнер с парой ферм в одиночку добыл блок Ethereum и получил 170 монет стоимостью 40 млн руб
7
Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
5
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
122
Witchfire от создателей The Vanishing of Ethan Carter выйдет в конце этого года в раннем доступе
1
Неизвестный майнер добыл 170 монет Эфира на 41 миллион рублей в соломайнинге
13
Рублёвая цена AMD Radeon RX 6500 XT тоже известна
67
Власти Европы призывают запретить в регионе энергозатратные виды майнинга
13
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
27
NVIDIA и AMD увеличат отпускные цены на видеокарты на 20% в 2022 году – Wccftech
50
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
176
На слушаниях в итальянском сенате хакер включил непристойное видео с героиней из Final Fantasy
3
Корпоративный сегмент в этом квартале даст шанс увеличиться выручке Intel
3
Материнские платы 600-й серии могут оказаться несовместимы с процессорами Intel Raptor Lake
12

Популярные статьи

Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
79
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
46
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
44
AMD RX 6500XT: что ты такое
87
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
120
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
9
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43

Сейчас обсуждают

Luck-AD
00:29
Значит прошлые карты совсем выкинуть? Не смогли? :D Проблема в том что NVIDIA так сильно пропихывает свои лучи что просто ппц... Но во первых много кому на самом деле оно пока еще на*ер не нужно......
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
Меровинген
00:28
Снёс к херам это кривое недоразумение
Windows 11 получит новый диспетчер задач
ev_rus
00:27
В чем провал юморист? Нет ну хотя бы конкретно по пунктам? Офигенные 2 поколения, новая архитектура, лучи, длсс, производительность, отлаженные дрова. По миру они раскуплены и выручка компанией офиген...
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Arimand
00:26
С учетом цен на 1660s которая в принципе позволяют с достаточным уровнем комфорта играть в большинство игр, если новые 3050 будут стоить дешевле процентов на 20-30 - это уже будет неплохо.
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
REY_B_
00:24
Оруэлла никто не отменял. - "для стабильности нужны 2-3 территории, непрерывно воюющие друг с другом". Одна уже есть, это Украина.
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
32Влад32
00:23
При Брежневе Китай никто всерьез не воспринимал. Да, действительно Андропов начал делать изменения. Так это все нормально. Если бы мы пошли по пути Китая, то нам бы не было равных. И о Брежневе вспоми...
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
Boris Mishkin
00:21
Написано так будто ангстрнм придумали в интел
Intel станет первым покупателем сканера ASML нового поколения
Юрий Ларионов
00:21
в новостройках с элеткро плитами дают до 10 квт
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
REY_B_
00:21
Вообще-то, в России запрещены расчёты во всех валютах, кроме рубля. Признание криптовалют этот запрет подразумевало. Другое дело, что сейчас в Мире слишком много развелось людей, которые не желают раб...
Центробанк РФ озвучил позицию по поводу запрета криптовалют, увидев риски в иностранных биржах
ev_rus
00:21
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем