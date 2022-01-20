Окончательного решения нет, но угрозы звучат всё громче

В последнее время западные политики всё чаще говорят о новых санкциях, направленных на экономику РФ. Главная, но далеко не единственная причина состоит в возможном нападении на Украину. Неясно, кто первым пустил эту утку, но дело, похоже, принимает серьёзный оборот. Президент Украины даже опубликовал патриотическое видео, заявив о том, что вторжение продолжается с 2014 года, а также призвал народ готовиться ко всему. На этом фоне активно ведут себя и европейцы, которые весьма обеспокоены наличием у границ Украины одного миллиона военных. Как обычно, никто никаких доказательств не предъявляет, но сегодня это и неважно.

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Особенно волнуется Байден. Президент США буквально не спит ночами, переживая за украинский народ. Ещё немного и он будет уделять этому вопросу даже больше внимания чем местные политики. Похоже, глубокие размышления всё же дают свои плоды. Как сообщается, в ходе очередного мозгового штурма Байден позвонил в американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (SIA), призвав как можно быстрее подготовиться к жёстким ограничениям в адрес РФ. Так, если Россия вдруг вторгнется на территорию Украины, то нужно сразу же ввести санкции, надавив на всех партнёров и входящих в ассоциацию компании.

Напряжённость нарастает. Складывается такое ощущение, что американские политики так сильно хотят ввести новые санкции, что уже готовы лично приехать в РФ и перенести военных на своих руках в Украину. Неясно, сколько человек из миллиона нужно будет перенести и реально ли вообще это, или снова придётся постить новости о вторжении из социальных сетей канадских фермеров.

Важно понимать, что санкции вполне реальны и никак не связаны с мифическим вторжением. В конце концов, если повода для санкций нет, то его всегда можно придумать, а значит в будущем РФ может столкнуться с дефицитом полупроводников. В первую очередь речь о продукции Intel и AMD. Обе компании располагаются в США, поэтому беспрекословно выполнят указания Байдена. С высокой долей вероятности можно заявить, что будут ограничены поставки чипов тайваньской TSMC, а значит отечественные производители процессоров Байкал и Эльбрус также окажутся под ударом.

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Инсайдеры отмечают, что представители SIA крайне обеспокоены. Они уже провели совещание, в рамках которого вынуждены были констатировать беспрецедентность требований президента США. Это не значит, что ассоциация будет оспаривать введение санкций. Скорее, важно снизить экономические потери, хотя это также нереалистично, ведь предугадать следующее действие Байдена не может никто. Кстати, речь не только о процессорах, но и о видеокартах и многих других полупроводниковых продуктах.