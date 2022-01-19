Аналогичная ситуация уже была с материнскими платами 10-й и 11-й серий Intel

Несмотря на то, что серия процессоров Alder Lake оказалась крайне удачной, Intel не может себе позволить почивать на лаврах. Конкуренты напирают, и дело не только в постоянных попытках AMD отнять несколько процентов рыночной доли. В последнее время всё заметнее потери из-за решения Apple оснащать компьютеры процессорами собственного производства. Это значит, что нужно сражаться сразу на несколько фронтов, но и не забывать о завтрашнем дне, ведь конкуренты не дремлют.

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Известно, что уже в 4 квартале 2022 года в продажу поступит линейка процессоров 13-го поколения Raptor Lake. Ожидается, что они получат до 24 ядер, что позволит в первую очередь увеличить эффективность малых ядер. Также появится поддержка более скоростной оперативной памяти DDR5-5600, а общая производительность снова подрастёт на двузначную величину, что должно позволить обойти процессоры Ryzen 7000-й серии, который поступят в продажу примерно в то же время. Известно, что Raptor Lake будут основаны на 10-нм техпроцессе, которые согласно новым маркетинговым правилам принято называть Intel 7, в то время как AMD выпустит линейку Ryzen 7000 на 5-нм техпроцессе.

На самом деле пока слишком рано говорить о том, кто же выйдет победителем из противостояния, ведь в данном случае речь о тех, кто сегодня является владельцем процессоров Alder Lake и планирует заменить их в 2022 году, оставив без изменения материнскую плату. Дело в том, что между линейками слишком много различий. К примеру, недавно анонсированные чипсеты Z790 и B760 получат поддержку функции Digital Linear Voltage Regulator. Она позволит снизить мощность процессора на 25%, вот только ничего подобного нет на чипсетах 600-й серии. Вполне возможно, что владельцев материнских плат ждёт большой сюрприз. К примеру, обратную совместимость получат либо только флагманские материнские платы на базе Z690 чипсетов, либо вообще никакие.

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Biostar уже представила несколько названий материнских плат для процессоров Raptor Lake. Никаких откровений в данной информации нет, как нет и данных об обратной совместимости чипсетов 600-й и 700-й серии. Стоит заметить, что пока это только слухи, хотя и не лишённые некоторых оснований. К примеру, аналогичный фокус уже был проведён в рамках 10-го и 11-го поколений, когда большинство материнских плат 400-й серии оказались за бортом менее чем через год после выпуска, хотя объективных причин для отказа в обратной совместимости не было.