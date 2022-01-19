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Правительство РФ будет выдавать иностранцам кредиты на покупку российского софта до 10 млрд рублей
Механизм ещё не прописан, но инициатива сможет стимулировать отечественных разработчиков ПО
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Несмотря на все усилия регулирующих органов, продвижение и создание российского софта идёт крайне медленными темпами. Что и говорить, если даже крупные государственные компании отдают предпочтение программному обеспечению Microsoft. Фактически, сегодня закупки идут только в принудительном порядке. К примеру, в 2021 году Минцифры вынудило Транснефть отказаться от ПО Microsoft, а уже в январе 2022 года Департамент информационных технологий Москвы провёл большую закупку у той же Microsoft. Тысячи лицензий предназначаются для образовательных учреждений, что идёт вразрез с установленными правилами. Согласно действующему законодательству, если на тендере госзакупок есть полный аналог западному ПО, то государственные компании обязаны отдавать предпочтение российскому софту.

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Нужно понимать, что европейские страны признают проблему засилья ПО из США, но не планируют инвестировать в сомнительные проекты миллиарды евро. Что же, видимо РФ и здесь пойдёт своим путём. Как стало известно, правительство планирует расширить программу кредитования для закупки отечественного ПО. Напомним, сегодня российские предприятия могут получить льготный кредит в рамках программы цифровой трансформации. Согласно условиям кредитования, можно получить от 5 миллионов рублей до 10 миллиардов, выплачивая до 5% в год (существует и льготная ставка 1%). Стоит учитывать, что 70% всех полученных средств должны уйти на покупку российского программного обеспечения. 

Так вот, уже вскоре иностранные компании смогут взять льготный кредит на аналогичных условиях. Поскольку пока это только проект, точных данных о сроках реализации инициативы нет. Предполагается, что зарубежные компании будут обращаться за кредитом, покупать российский софт, выплачивая небольшую процентную ставку. Представители иностранных компаний должны доказать, что способны выполнить взятые на себя обязательства. Стоит признать, что проект выглядит крайне спорным. Обычно, когда компания получает кредит на покупку и реорганизацию бизнеса, то в случае банкротства банк может вернуть часть суммы, реализовав арестованное имущество. В данном случае забирать прост нечего, ведь речь идёт о цифровых ключах. 

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Одновременно с этим предлагается расширить программу и на российских предпринимателей. Это значит, что чуть ли не любой бизнесмен может обратиться к государству за поддержкой, купив современный софт в кредит. Насколько этого выгодно, и сможет ли такой подход стимулировать разработчиков отечественного софта, покажет время. 

#софт #программы
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