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На территории Евросоюза могут запретить майнинг Биткоина и Эфира
Именно такую позицию высказал глава европейского финансового регулятора Эрик Тедин
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Прежде всего давайте разберёмся с терминами. Сегодня для добычи криптовалют используют два основных алгоритма: Proof-of-Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS). Первый предполагает использование ресурсов вычислительной техники для решения математических задач. В некоторых случаях подходят только видеокарты, в то время как для майнинга Биткоина нужны высокопроизводительные устройства ASIC. Они в десятки раз быстрее традиционных компьютеров, а подобная необходимость обусловлена чрезвычайно высокой сложностью добычи. PoS похож на традиционную банковскую систему, используя накопления на специальных депозитах для извлечения дополнительных монет и получения прибыли. Именно в этом направлении развивается Эфир, а есть популярные криптовалюты, которые изначально добываются только таким путём. 

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Стоит признать, что в сторону криптовалют звучит много критических заявлений, ведь с появлением подобной технологии отмывание преступных денег перешло на новый уровень. Во всём этом ещё только предстоит разобраться законодателям в разных странах, но есть и общие претензии, отмахнуться от которых невозможно. Дело в том, что алгоритм добычи PoW крайне прожорливый с точки зрения затрат электроэнергии. Один Биткоин сжигает больше электричества, чем вся Украина, поэтому учёные уже давно бьют тревогу. Недавно к ним решил присоединиться председатель Наблюдательного совета Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) Эрик Тедин.

По его словам, необходимо принять срочные меры, предполагающие запрет майнинга криптовалют по алгоритму PoW. Это крайне вредно для экологии, а многочисленная армия майнеров Биткоина стоит на пути реализации Парижских климатических соглашений. Если Эрик Тедин и его соратники продавят соответствующий пункт, то на территории Европы будет строго запрещено добывать Биткоин и Эфир. Последний находится на стадии подготовки к переходу на PoS, но процесс может затянуться до конца 2022 года. Эрик Тедин уточнил, что не имеет ничего против криптовалют как технологии и финансового инструмента, который должен функционировать в правовом поле. Его заботят вопросы экологии, в то время как майнеры либо сжигают уголь и нефть, загрязняя окружающую среду, либо и вовсе потребляют невероятное количество чистой энергии, которая могла пойти на другие нужны. 

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В контексте данной новости особенно интересно видятся мемные криптовалюты по типу Shiba Inu. Разработчики таких токенов вообще не используют майнинг, вручив себе большую часть монет, а после продавая их наивным пользователям. Получается, что относительно надёжный Биткоин будет под запретом, а мемной Shiba Inu откроют дорогу в кошельки европейцев. Судя по всему, главе европейского финансового регулятора нужно ещё подумать, ведь последствия такого решения могут быть катастрофическими. 

#майнинг #криптовалюты #биткоин #эфир
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