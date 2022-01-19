Всего за 100 долларов можно испытать свою удачу, ведь в каждой коробке находится видеокарта, пусть и не всегда быстрая и современная

Многие туристы, которым посчастливилось побывать в Японии, с удивлением рассказывают о культурных различиях и странных привычках местных жителей. Список довольно большой, но на первом место вкусовые предпочтения, когда на улицах продают мороженое с луком или с васаби. Есть также масса культурных различий, не говоря об огромных очередях, что в европейских странах считается пережитком прошлого. Японцы с большим удовольствием стоят в очереди, делясь последними новостями и обсуждая какие-то мелкие проблемы. Этот феномен ещё не до конца изучен, поэтому перейдём к контрастам, а именно торговым автоматам. Именно так, ведь в Японии чуть ли не на каждом углу можно встретить большую стеклянную коробку с едой, вещами, смартфонами и вообще любыми нужными и ненужными предметами.

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Неудивительно, что именно там Amazon решила провести любопытный эксперимент. На официальном сайте можно купить картонную коробку, которую там называют Lucky Box. Внутри находится какая-то видеокарта, а вот какая именно, никто не знает. Стоимость коробки составляет 100 долларов. Среди видеокарт как бывшие в употреблении или после ремонта, но полностью работоспособные, так и абсолютно новые. Логика простая: купи коробку и получи Radeon RX 6900 XT или GeForce RTX 3090 всего за 100 долларов. Впервые акция была запущена на Amazon Japan 18 января, а все коробки раскуплены за несколько часов.

Согласно официальным данным, внутри можно найти следующие продукты:

16% – GeForce 900 Maxwell и Radeon RX 300-й серии

8% – GeForce 10 Pascal или Radeon RX 500-й серии

4% – GeForce 20 Turing или Radeon RX 5000-й серии

2% – GeForce RTX 30 Ampere или Radeon RX 6000-й серии

70% – любые другие видеокарты предыдущих серий.

Получается, что за свои 100 долларов вы легко можете получить старушку GeForce 4 MX 440, прибить её к стене и использовать исключительно в качестве музейного экспоната. Продавец заверяет, что шанс получить видеокарту составляет 100%, а значит внутри всегда есть живой графический чип. Особый упор идёт на то, что всегда есть шанс получить дорогостоящую геймерскую видеокарту последних поколений. Все коробки упакованы так, что на них нет опознавательных знаков, но вернуть покупку невозможно.

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Как мы уже писали, среди японцев оказалось достаточно любителей экспериментов, поэтому все Lucky Box раскуплены. На сайте Amazon Japan указывается, что вторая партия уже в пути и обязательно порадует любителей испытать свою удачу наличием флагманских видеокарт. Мы же отметим, что ни один магазин не будет заниматься благотворительной раздачей товаров. Это значит, что средняя стоимость видеокарты как раз и составляет 100 долларов. Вот только из-за жутко дорогих Radeon RX 6900 XT или GeForce RTX 3090, 70% моделей там вообще ничего не стоят. А вы бы хотели испытать удачу таким странным образом?