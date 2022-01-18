Генеральний директор Intel Пэт Гелсингер поведал о победе над AMD

Противостояние между Intel и AMD длится уже несколько десятилетий, но до окончательной победы ещё очень далеко. Многие эксперты поговаривают, что никто никого и не планирует побеждать. Было время, когда Intel попыталась перетянуть на себя всё одеяло, но тут же получила миллиардный штраф от антимонопольного комитета. Именно поэтому может показаться, что всех всё устраивает. Intel продаёт львиную долю процессоров, что позволяет ей снимать сливки с рынка, получая большую часть дохода. AMD время от времени радует фанатов внезапными озарениями, но в итоге это не позволяет красным отхватить даже половину пирога. Удивительно, но вместо ожидаемого успеха Ryzen 5000-й серии, мы получили рост цен и дефицит полупроводников. Точно то же можно сказать и о видеокартах, но сегодня не об этом.

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Некоторое время назад в сети появился короткий ролик, записанный генеральным директором Intel Пэтом Гелсингером. Он уже год занимает этот пост и считает себя ответственным за новое поколение процессоров Alder Lake. Скорее всего, Пэт имеет отношение только к маркетинговой стороне вопроса, к смене наименований технологических процессов и ценообразованию, но сегодня он сидит в кресле победителя. Смотрите короткий ролик по ссылке. Глава Intel поздравил всех клиентов с Новым годом, а также заявил, что ему удалось обогнать конкурента на повороте. Мало того, теперь AMD прочно закрепилась у Intel в зеркале заднего вида и больше не сможет выбиться в лидеры.

Перспективность поколения Alder Lake не вызывает сомнений, вот только даже спустя 10 дней после официального релиза встретить в магазинах бюджетные материнские платы просто нереально. Что до AMD, то маркетологи просто пользуются таким положением и не скидывают цены на свою продукцию. Кстати, Пэт Гелсингер немного лукавит, ведь сегодня на рынке серверных процессоров по чистой производительности лидирует AMD со своей серией EPYC Milan. Что до Intel, то перспективные Ice Lake появятся только к концу 2022 года, а всё это время красные продолжат наращивать рыночную долю.

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А что вы думаете на этот счёт: AMD окончательно и безвозвратно отстала от Intel, или следующее поколение Ryzen 7000-й серии на базе архитектуры Zen 4 способно вернуть красным лавры победителя? Напишите своё мнение в комментариях, ведь каждый из нас вносит свой вклад в копилку мировых гигантов, а значит от нас многое зависит.