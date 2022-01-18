Прошивка всё ещё может содержать ошибки, поэтому следует внимательно отнестись к ручной перепрошивке

В сеть попадают разрозненные слухи о сроках выхода MIUI 13. Судить о том, когда российские пользователи смогут прикоснуться к новой прошивке, ещё слишком рано, а вот китайские владельцы целого ряда флагманов уже могут скачать первую стабильную бета-версию. Если у вы по каким-то причинам купили оригинальную версию смартфона Xiaomi, предназначенную для китайского рынка, то уже сегодня можете попытаться принять участие в бета-тесте. На некоторые аппараты уже начало поступать обновление, но их количество до сих пор неизвестно.

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Инсайдеры отмечают, что всего прошивка начала поступать на 29 различных телефонов. В первую очередь речь идёт о новой серии флагманов Mi 12. Далее идёт серия Mi 11, а также субфлагманы серии Redmi K40. Известно, что это так называемые участники первой волны, которые не только получат MIUI 13 в первых рядах в Китае, но и по всему миру. Как только будут выловлены все ошибки, прошивка начнёт поступать на все смартфоны. Ожидается, что это случится уже в феврале.

Отдельно отмечается, что уже известен список телефонов, которые начнут получать MIUI 13 в рамках второй волны. Это: вся серия Redmi Note 11, вся серия Redmi K30, а также Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 10. Вообще многое будет зависеть от участников бета-теста, ведь рассылка официальной стабилки стартует не раньше, чем китайская компания убедиться в полном отсутствие критических ошибок. Опыт последних лет показывает, что залатать все дыры просто невозможно, но это не значит, что искать не нужно.

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Скачать несколько предварительных образов можно по ссылке в нашем материале. Там есть не только новая прошивка MIUI 13, но и предыдущая MIUI 12.5. Переходите на сайт Xda-Developers, где часть официальных образов уже доступна. Устанавливать их следует с особой осторожностью, ведь там могут находиться не задокументированные ошибки, с которыми никто ранее не встречался.