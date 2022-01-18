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29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
Прошивка всё ещё может содержать ошибки, поэтому следует внимательно отнестись к ручной перепрошивке
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В сеть попадают разрозненные слухи о сроках выхода MIUI 13. Судить о том, когда российские пользователи смогут прикоснуться к новой прошивке, ещё слишком рано, а вот китайские владельцы целого ряда флагманов уже могут скачать первую стабильную бета-версию. Если у вы по каким-то причинам купили оригинальную версию смартфона Xiaomi, предназначенную для китайского рынка, то уже сегодня можете попытаться принять участие в бета-тесте. На некоторые аппараты уже начало поступать обновление, но их количество до сих пор неизвестно.

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Инсайдеры отмечают, что всего прошивка начала поступать на 29 различных телефонов. В первую очередь речь идёт о новой серии флагманов Mi 12. Далее идёт серия Mi 11, а также субфлагманы серии Redmi K40. Известно, что это так называемые участники первой волны, которые не только получат MIUI 13 в первых рядах в Китае, но и по всему миру. Как только будут выловлены все ошибки, прошивка начнёт поступать на все смартфоны. Ожидается, что это случится уже в феврале. 

Отдельно отмечается, что уже известен список телефонов, которые начнут получать MIUI 13 в рамках второй волны. Это: вся серия Redmi Note 11, вся серия Redmi K30, а также Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 10. Вообще многое будет зависеть от участников бета-теста, ведь рассылка официальной стабилки стартует не раньше, чем китайская компания убедиться в полном отсутствие критических ошибок. Опыт последних лет показывает, что залатать все дыры просто невозможно, но это не значит, что искать не нужно. 

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Скачать несколько предварительных образов можно по ссылке в нашем материале. Там есть не только новая прошивка MIUI 13, но и предыдущая MIUI 12.5. Переходите на сайт Xda-Developers, где часть официальных образов уже доступна. Устанавливать их следует с особой осторожностью, ведь там могут находиться не задокументированные ошибки, с которыми никто ранее не встречался. 

  1. Redmi 10X
  2. Mi 11 Pro
  3. Redmi Note 10 Pro
  4. Mi 10 Extreme Commemorative Edition
  5. Redmi K40 Pro
  6. Mi 11
  7. Mi 12 Pro
  8. Xiaomi 10
  9. Xiaomi Civi
  10. Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
  11. Redmi K40 Game Plus
  12. Mi 11 Ultra
  13. Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, 
  14. Redmi 10X Pro
  15. Mi 11 Youth Edition
  16. Mi 10 Pro
  17. Mi CC9 Pro
  18. Mi 10S
  19. Redmi K30 Pro
  20. Redmi Note 9
  21. Mi Pad 5
  22. Mi 12X
  23. Redmi Note 11 5G
  24. Mi Pad 5 Pro 5G
  25. Mi MIX 4
  26. Redmi Note 9 4G
  27. Redmi K40
  28. Mi 12
  29. Mi Pad 5 Pro
#xiaomi #miui 13 #прошивки
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