Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 и MIUI 12.5 от 13 января 2022 года
Некоторые прошивки на MIUI 13 уже можно скачать
анонсы и реклама
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Xiaomi уже начала рассылку новой прошивки MIUI 13. Ожидаемо обновление не вышло за пределы материкового Китая и появилось на ограниченном количестве смартфонов, включая Redmi K40 Pro, нескольких флагманах серии Mi 11 и на аппарате Mi MIX 4. Инсайдеры сообщают, что выход официальной прошивки для части телефонов 2021 года состоится уже к концу месяца, а в ближайшее время география ощутимо расширится. Точных дат нам не публикуют, но на этот раз данные действительно могут быт точны.

реклама

Дело в том, что 13 января вышел большой сборник прошивок, включающий как недавнюю MIUI 12.5, так и MIUI 13. Будет неверным думать, что первая нас совсем не интересует. Инсайдеры отмечают, что список важен для владельцев  аппаратов, которые до сих пор не получили новую прошивку. В пример можно привести Mi 9Т. Он указан в текущем сборнике, поскольку для него выпущена одни из первых бета-версий, что может означать скорый выход глобальных стабильных образов MIUI 12.5. На самом деле данный смартфон не одинок, а больше узнать на эту тему можно по ссылке на сайте Xda-Developers.

В то же время часть смартфонов из представленного ниже списка получили MIUI 13. Сегодня вы уже можете скачать закрытую бета-версию. Она вышла для ограниченного количества инсайдеров, поэтому может иметь некоторые проблемы. Большая часть ошибок устранена, а прошивка стабильна и позволяет изучить MIUI 13 задолго до официального выхода в России. Учтите, что в образах есть только английский язык. Если вас это не смущает, попробуйте новую прошивку уже сегодня. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, что все манипуляции вы делаете на свой страх и риск. Если это ваш первый опыт, лучше попрактиковаться на более стабильной официальной прошивке. В случае, если вы считаете себя настоящим гуру, дерзайте. 

  1. Mi CC9 
  2. Xiaomi CIVI 
  3. Redmi K30i 5G 
  4. Redmi Note 11 [China] 
  5. Redmi 9 Power 
  6. Mi 9T Pro 
  7. Mi 10 
  8. Mi 10i
  9. Redmi Note 9 4G [China] 
  10. Mi 11 Lite 5G 
  11. POCO X2 
  12. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi 
  13. Redmi Note 8 (ginkgo)
  14. Redmi K40 Gaming 
  15. Redmi 11i 
  16. Mi 9 Pro 5G 
  17. Redmi K30 5G 
  18. Redmi K20 
  19. Mi 10T Lite 
  20. Redmi Note 10 5G  
  21. Mi 11 Pro 
  22. Mi Note 10 
  23. POCO F2 Pro 
  24. Mi CC9 Meitu Edition 
  25. Mi 10 Pro 
  26. POCO F3 GT 
  27. Redmi Note 8 Pro 
  28. Mi 10 Ultra 
  29. Mi 11
  30. Mi 9T 
  31. Redmi 10X 5G 
  32. Mi 9 SE 
  33. Redmi K40 Pro 
  34. Mi CC9 Pro 
  35. Mi 10S
  36. Redmi Note 11 Pro
  37. POCO F3 
  38. Mi 9 Lite 
  39. Mi 9 
  40. Mi 11X 
  41. Mi MIX Fold 
  42. Redmi Note 9T 
  43. Redmi K30 Ultra 
  44. Redmi 10X Pro 
  45. Mi 10 Youth Edition 
  46. Redmi Note 10 Pro (China) 
  47. Redmi K40 
  48. Redmi K30S 
  49. Redmi 9T
  50. Redmi K20 Pro 
  51. Redmi Note 9 5G [China] 
  52. Mi 10 Lite Zoom 
  53. Mi 11 Ultra 
  54. Redmi Note 9 Pro 5G 
  55. Mix 4 
  56. POCO M3 Pro 5G 
  57. Mi 10T 
  58. Redmi K30 Pro 
  59. Redmi K30 4G 
#xiaomi #miui 13
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В списке ЕЭК замечены смартфоны: Xiaomi 12 Lite, POCO F4 Pro, POCO F4 Pro Plus
Xiaomi Redmi K50 получит Snapdragon 870, а Gaming Edition – Snapdragon 8 Gen1
Xiaomi Black Shark 5 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, экран WQHD+ и модифицированную прошивку MIUI 13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мем-монеты на подъёме - три собачьих токена выросли на 1000-2000%, а Shiba Inu идет на новые биржи
8
Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
34
Удачливый майнер с парой ASIC в одиночку добыл блок Bitcoin и получил 6.25 BTC стоимостью 20 млн руб
22
Соло майнинг позволил фермеру получить блок Биткоинов стоимостью $270 000 c шансом 1 к 1 3600 000
9
Литовские ученые разработали высокоэффективные перовскитные солнечные элементы с КПД 21,4%
24
AnTuTu опубликовал список самых мощных флагманов на глобальном рынке в декабре 2021 года
4
Новая программа лояльности EVGA Queue 3.0 позволит купить видеокарту NVIDIA по рекомендованной цене
8
Представлен бюджетник Meizu Blue Charm 10 с Flyme 9 lite стоимостью от $110
3
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
33
Два старшеклассника только что обнаружили звезду, спагеттированную чёрной дырой
4
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
19
Бюджетные процессоры Intel Alder Lake появились в магазинах РФ – цены немного выше рекомендованных
27
ASRock выпустила первый BIOS для платы X370 Pro4 с поддержкой процессоров Ryzen 5000 Zen 3
4
13 января курс Эфира сильно вырос, а видеокарты могут подорожать уже в ближайшие дни
47
15 устройств Honor получат стабильную прошивку Magic UI 6.0 на Android 12 в 2022 году
+
В списке ЕЭК замечены смартфоны: Xiaomi 12 Lite, POCO F4 Pro, POCO F4 Pro Plus
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо отложили до декабря этого года
151
Всё больше стран запрещают майнинг – где введены ограничения на добычу криптовалют
21
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 настолько непопулярен, что DICE может прекратить его поддерживать
14
Анонсирован стандарт PCIe 6.0 со скоростью передачи данных до 256 ГБ/с
40

Популярные статьи

Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
23
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
107
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
14
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
90
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
18
7 полезных советов покупателю техники и электроники
40
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
80
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
9
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
12

Сейчас обсуждают

Борислав Чечул
02:29
Эт что заказная статья? Мне наоборот в этом году намного проще было без доната все собрать, я елку до 10 лвл за 3 дня собрал и первый раз собрал все 4 камуфляжа, именно благодаря тому что в коробках о...
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
ev_rus
02:29
Все последние порты с Соньки, приличное количество уже игр, были качественны и удобны, хорошо оптимизированы. Лара, Резики, Death Stranding, Days Gone и т.д.
Первые оценки PC-версии God of War (2018): отличная оптимизация и грамотное управление
SeTi2019
02:26
Ну к Армагедону там отсылочка то есть, да еще какая
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
Дмитрий Михайлов
02:23
В детстве всем читали - вдруг ты забыл https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозко_(сказка)
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
ev_rus
02:20
главное игра чтобы была интереснее, стильнее и атмосфернее, удобнее механиками, чем Вальгалла, которую сейчас 2 недели прохожу. Будет ли она такой не знаю, ценник у нее приличный, а Вальгалла мне очен...
God of War в 8K на Ultra-настройках или история о том, зачем на самом деле нужна RTX 3090 Ti
SeTi2019
02:20
Бланшет - телекукла, лишь общество заставило ее выглядеть дурочкой хихихаха в эфире... А за спиной серьезный ВУЗ, 4 иностранных языка и что то еще по моему. Главная героиня заканчивает кассиром в супе...
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
Dima Utrutashvili
02:20
И вообще, кто автор статьи??? Дайте ему Фиксиков или Свинку Пепе, пусть смотрит
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
Вячеслав Ку
02:18
как же мнееееее глууууубокооооо бееезразлиииично! спасибо майнерам за мое знакомство с Xбокс. p.s родной джой редкосное говно
Новая программа лояльности EVGA Queue 3.0 позволит купить видеокарту NVIDIA по рекомендованной цене
Эрхан Матаркин
02:13
Как он собрал???
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Эрхан Матаркин
02:12
Так же ответил бы времени нету и еще бомбишь сидишь из за баланса игры и тупых союзников
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем