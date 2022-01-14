Xiaomi уже начала рассылку новой прошивки MIUI 13. Ожидаемо обновление не вышло за пределы материкового Китая и появилось на ограниченном количестве смартфонов, включая Redmi K40 Pro, нескольких флагманах серии Mi 11 и на аппарате Mi MIX 4. Инсайдеры сообщают, что выход официальной прошивки для части телефонов 2021 года состоится уже к концу месяца, а в ближайшее время география ощутимо расширится. Точных дат нам не публикуют, но на этот раз данные действительно могут быт точны.
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Дело в том, что 13 января вышел большой сборник прошивок, включающий как недавнюю MIUI 12.5, так и MIUI 13. Будет неверным думать, что первая нас совсем не интересует. Инсайдеры отмечают, что список важен для владельцев аппаратов, которые до сих пор не получили новую прошивку. В пример можно привести Mi 9Т. Он указан в текущем сборнике, поскольку для него выпущена одни из первых бета-версий, что может означать скорый выход глобальных стабильных образов MIUI 12.5. На самом деле данный смартфон не одинок, а больше узнать на эту тему можно по ссылке на сайте Xda-Developers.
В то же время часть смартфонов из представленного ниже списка получили MIUI 13. Сегодня вы уже можете скачать закрытую бета-версию. Она вышла для ограниченного количества инсайдеров, поэтому может иметь некоторые проблемы. Большая часть ошибок устранена, а прошивка стабильна и позволяет изучить MIUI 13 задолго до официального выхода в России. Учтите, что в образах есть только английский язык. Если вас это не смущает, попробуйте новую прошивку уже сегодня.
Напоминаем, что все манипуляции вы делаете на свой страх и риск. Если это ваш первый опыт, лучше попрактиковаться на более стабильной официальной прошивке. В случае, если вы считаете себя настоящим гуру, дерзайте.
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