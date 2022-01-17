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Новая модификация The Witcher 3 представила графику следующего поколения в разрешении 8К
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S.T.A.L.K.E.R. 2 переносится на конец 2022 года. Эта новость уже давно гуляла по интернету, а после официального оглашения в очередной раз подтвердила неспособность студии GSC Game World справиться в срок со столь амбициозным и масштабным проектом. Cyberpunk 2077 оказалась провалом и надолго выбила CD Projekt Red из лидеров индустрии. Точных сроков исправления ошибок нет, как нет и данных о появлении первых дополнений, за которые некоторые геймеры заплатили больше двух лет назад. 

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Вообще список можно продолжать долго, ведь в последние годы студии явно не перетруждаются. Пандемия вызвала повышенный спрос на компьютерные игры, а разработчики буквально купаются в деньгах. Что и говорить, если даже весьма печальная Cyberpunk 2077 разошлась в количестве 17 миллионов копий. Во что играть? Есть неплохая альтернатива в виде новой God of War, но после старого доброго The Witcher 3: Wild Hunt даже один из лучших эксклюзивов Sony кажется немного угловатым и небольшим. Кстати, а это отличная идея, ведь недавно на канале Digital Dreams появилась масштабная модификация Ведьмака, состоящая из сотни графических дополнений и патчей. 

Результат можно увидеть ниже, а мы лишь констатируем, что игровой мир стал намного богаче, чем доступно в оригинальной версии. Добавлено множество новых текстур, что позитивно сказалось на визуальной составляющей растений, животных и даже погодных явлениях. Особенно красиво всё это смотрится при дневном свете в больших городах, где вокруг снуют десятки людей, а солнце бегает по стенам в виде солнечных зайчиков, создавая причудливую игру света и тени. 

Видео доступно для просмотра в 8К, а также в других разрешениях. Если вам нечем заняться, а вы уверены, что новых хороших игр уже не выпускают, то самое время вернуться в The Witcher 3. В разрешении 1080р вам не потребуется дорогая мощная видеокарта, ну а для 2К подойдёт и GeForce GTX 1660. Кстати, где-то в 2022 году выйдет полноценный ремастер The Witcher 3 на консоли следующего поколения. Он принесёт улучшенную графику, трассировку лучей и обновлённые текстуры. Устали ждать? Это ещё один повод опробовать новую модификацию уже сегодня. 

Авторы модификации называют её Next Gen Modded, апеллируя к графике следующего поколения. Стоит признать, что игра действительно стала красивее, но до графики следующего поколения ещё далеко. А вообще есть ли хоть где-то эта графика следующего поколения, большой вопрос. 

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#ведьмак #the witcher 3 #модификация
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