Мошенники используют имена известных в криптовалютном сообществе людей для выманивая денег

Столетиями на улицах городов промышляли мошенники, выманивающие у прохожих деньги под разными предлогами. В последнее время в реальном мире стало гораздо спокойнее, ведь большая часть из них ушла в мир виртуальный. Многим из этих ребят пришлось пройти переквалификацию, но навыки убеждения и изощрённая фантазия никуда не делась. Тысячи людей ежедневно сталкиваются с попытками обмана в интернете, а многие замалчивают свои ошибки, опасаясь всеобщего порицания и насмешек со стороны знакомых и родственников.

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В последнее время всё больше случаев обмана связаны с криптовалютами. Цифровые активы легко перемещаются между платформами. Вам не нужно разрешение банка, ведь вы можете одним махом перевести миллион долларов из Эфира в Биткоин. А главное, об этом никто кроме вас не узнает. Никто, кроме мошенников, которые круглосуточно подыскивают себе жертв. Совсем недавно на удочку злоумышленников попал владелец 26 Биткоинов. Он увидел на YouTube ролик, якобы созданный платформой Microstrategy. Там от имени Майкла Сэйлора рассказывалось о ценности криптовалют, об их будущем, а также только для первых нескольких зрителей предлагали уникальный шанс разбогатеть. Нужно было перевести все свои монеты Майклу Сэйлору, а после получить от него в 2 раза больше. Что же, поддельный Майкл Сэйлор стал на 1 100 000 долларов богаче, а наивный держатель криптовалют остался ни с чем.

Не остался в стороне и сам Майкл Сэйлор. По его словам, только за одну неделю на YouTube появляется 489 подобных роликов. Он нанял команду специалистов, занимающихся отслеживанием подобных видео, а после и их блокировкой при помощи администрации хостинга. Что любопытно, сам Майкл Сэйлор хоть и является ярым поборником криптовалют, но выступает категорически против их жёсткого регулирования. Под его руководством компания купила уже 124 000 Биткоинов и продолжает наращивать свой портфель. На данный момент эта сумма эквивалентна 5.3 миллиарда долларов. Что любопытно, ещё недавно сумма превышала 7 миллиардов, а всему виной чрезвычайно высокая волатильность криптовалют.

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Отметим, что это далеко не первый случай, когда мошенники выманивают у пользователей криптовалюты, прикрываясь именем авторитетного представителя сообщества. Долгое время пальму первенства удерживал Илон Маск, ну а сегодня в тренде глава Microstrategy. Источник.