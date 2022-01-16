Стоит ли в начале 2022 года покупать дорогую DDR5 с переплатой в три раза? Давайте разбираться

Несмотря на то, что оперативная память стандарта DDR5 появилась в продаже несколько месяцев назад, её до сих пор невозможно встретить в большинстве магазинов на планете. Небольшие партии раскупаются за считанные часы, а энтузиасты уверены в значительном преимуществе новой технологии над ОЗУ предыдущего поколения. Не останавливает пользователей и высокая цена, которую приходится платить за право прикоснуться к новой технологии.

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Поскольку миром правит реклама, то большинство пользователей обращает внимание исключительно на показатели тактовых частот. Многим кажется, что DDR5-5200 будет ровно в 2 раза быстрее DDR4-2666. Чаще на громкие заголовки и красивые цифры попадаются геймеры, которые хотят ускорить свои системы в играх. Кто-то покупает дорогие процессоры, другие пытаются компенсировать отставание разгоном, поэтому нет ничего удивительного в том, что новая DDR5 без проблем находит своих владельцев.

Сегодня мы с вами попытаемся не только оценить целесообразность покупки дорогого комплекта оперативной памяти DDR5-6000, но и сравним его показатели производительности со скромной DDR4-2133. Новый процессор в обоих случаях работал на штатных тактовых частотах, а в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Тестирование проведено командой TheSpyHood.





Выше можно увидеть несколько скриншотов, которые доказывают бесполезность покупки дорогой оперативной памяти прямо сейчас. Поскольку результаты даны только в разрешении 2К и 4К, то можно предположить, что в стандартном 1080р разница между DDR5-5200 и DDR4-2666 будет заметной. А вот в данном случае в 2К между линейками памяти разрыв небольшой и падающий до нуля в 4К.

Какой вывод из этого можно сделать: сегодня нет никакого смысла отдавать перекупщикам тройную переплату за новую оперативную память DDR5. Будет гораздо эффективнее перенаправить высвободившиеся деньги на улучшение других комплектующих. К примеру, это может быть более мощный блок питания, способный обеспечить стабильную работу и тишину. А может есть смысл купить более качественный монитор на 32 дюйма. В любом случае решать вам. Мы же можем предположить, что реальный прирост производительность от покупки DDR5 появится только в конце 2022 года, когда выйдет второе поколение этой оперативной памяти и второе поколение поддерживающих её процессоров Intel. Сравните, 32 Гб DDR5 стоят на Авито 38 000 рублей, тогда как в магазине аналогичное количество DDR4 можно купить за 11 000 рублей и дороже.

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