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Несмотря на то, что оперативная память стандарта DDR5 появилась в продаже несколько месяцев назад, её до сих пор невозможно встретить в большинстве магазинов на планете. Небольшие партии раскупаются за считанные часы, а энтузиасты уверены в значительном преимуществе новой технологии над ОЗУ предыдущего поколения. Не останавливает пользователей и высокая цена, которую приходится платить за право прикоснуться к новой технологии. 

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Поскольку миром правит реклама, то большинство пользователей обращает внимание исключительно на показатели тактовых частот. Многим кажется, что DDR5-5200 будет ровно в 2 раза быстрее DDR4-2666. Чаще на громкие заголовки и красивые цифры попадаются геймеры, которые хотят ускорить свои системы в играх. Кто-то покупает дорогие процессоры, другие пытаются компенсировать отставание разгоном, поэтому нет ничего удивительного в том, что новая DDR5 без проблем находит своих владельцев.

Сегодня мы с вами попытаемся не только оценить целесообразность покупки дорогого комплекта оперативной памяти DDR5-6000, но и сравним его показатели производительности со скромной DDR4-2133. Новый процессор в обоих случаях работал на штатных тактовых частотах, а в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Тестирование проведено командой TheSpyHood.


Выше можно увидеть несколько скриншотов, которые доказывают бесполезность покупки дорогой оперативной памяти прямо сейчас. Поскольку результаты даны только в разрешении 2К и 4К, то можно предположить, что в стандартном 1080р разница между DDR5-5200 и DDR4-2666 будет заметной. А вот в данном случае в 2К между линейками памяти разрыв небольшой и падающий до нуля в 4К. 

Какой вывод из этого можно сделать: сегодня нет никакого смысла отдавать перекупщикам тройную переплату за новую оперативную память DDR5. Будет гораздо эффективнее перенаправить высвободившиеся деньги на улучшение других комплектующих. К примеру, это может быть более мощный блок питания, способный обеспечить стабильную работу и тишину. А может есть смысл купить более качественный монитор на 32 дюйма. В любом случае решать вам. Мы же можем предположить, что реальный прирост производительность от покупки DDR5 появится только в конце 2022 года, когда выйдет второе поколение этой оперативной памяти и второе поколение поддерживающих её процессоров Intel. Сравните, 32 Гб DDR5 стоят на Авито 38 000 рублей, тогда как в магазине аналогичное количество DDR4 можно купить за 11 000 рублей и дороже.

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#ddr4 #ddr5 #тесты
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Дмитрий
17:00
Я жду рузик 7000 мой 6850 броадвел-е идеально на него сменить.
AMD или Intel - какие процессоры станут лучшими в следующем поколении по опросу Computerbase
ахахах
17:00
китайцам поверим,они доказательства предъявят
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
SeTi2019
16:59
Но пойдешь то ты дурачек все же на пиндоский фильм смотреть ибо знаешь, что российкий- гуано шаблонное очередное
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
ev_rus
16:59
Школ и садиков, благоустройства, больниц, новый онк центр, у меня даже в городе Володин курирует в Поволжье строит за последние годы прилично. Не переживай. Как и бывшая Тролза выпускает сейчас на рег...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
omoikane
16:58
по пво таких выпускают десятками( если серьезное могут даже и сотню). Плюс еще и ложные цели могут пустить, в армии не дураки, ненужно их учить :D
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
32Влад32
16:58
Частота чвстотой, но про тайминги не забывайте. А то будет как с 4-ми пентиумами. Гнались за частотой, забыв об остальных факторах.
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
Иван Петров
16:57
Эксель - это классика. Пшонекс - это позор этого сайта.
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
SeTi2019
16:57
Не пиндосы, дурачек, а всего лишь одна маленькая частная киностудия. А ты всей мащёй раиской ее обогнал! Великое достижение, которое видимо войдет в историю подпунктом о масштабах просирания бюджетных...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Дмитрий
16:56
вот и жди за сколько будет 3050)) не меньше 60 явно
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за 2 недели до релиза на 76% дороже рекомендованной цены
ахахах
16:55
пиндосы хотели тут опередить,но снова обкакались.Это опередить врага называется и тут профит ненужен
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
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