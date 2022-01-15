Кроме увеличения производства Intel не планирует поднимать отпускные цены на старые линейки процессоров

Дефицит полупроводников отразился на сотнях компаниях по всему миру, но в мало кто пострадал так сильно, как AMD. Возможно, сегодня дела у красных идут не так и плохо, вот только в начале 2020 года никто не мог подумать, что видеокарты Radeon почти не будут представлены в магазинах, а доля настольных процессоров на начало 2022 составит всего 30%. В данном случае причины в том, что AMD взяла на себя слишком много обязательств. Это и несколько линеек процессоров, и видеокарты нового поколения, и чипы для игровых приставок, а также многое другое. Ещё раз повторимся, что благодаря росту цен на сами процессоры, Лиза Су смогла существенно нарастить маржу, но в долговременной перспективе такая стратегия может обернуться против компании. Как сообщают инсайдеры, AMD настолько уверена в правильности выбранного пути, что решила поднять цены на серверные процессоры EPYC.

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Речь идёт не только о последней серии Milan, но и обо всех поколениях, которые в настоящее время доступны для заказа. В качестве причины указывается желание снизить производственные затраты, которые возросли в результате обновлённой ценовой политики TSMC. Сюда стоит включить и другие расходы, поэтому на самом деле у многих заказчиков действия AMD не вызывают отторжения. Возможно, если бы конкурентов не было вообще, рынок проглотил бы горькую пилюлю, но всё дело в специфической ценовой политике Intel. В отчёте сообщается, что синие не только решили увеличить производство процессоров серии Ice Lake для центров обработки данных на 50% в 2022 году, но и не планируют поднимать их цену для конечного пользователя.

Эксперты признают, что какое-то время AMD будет вне конкуренции. Дело в том, что продвинутая серия Intel Sapphire Rapids задерживается до 3 квартала 2022 года, а значит надеяться на благоразумие Лизы Су не приходится. Она выжмет рынок до капли, и только после этого задумается о снижении цен. А вообще со скидками у AMD в последнее время туго. Задумайтесь: линейка Ryzen 5000 спустя более чем год продаётся дороже рекомендованных цен, хотя Alder Lake не только быстрее, но и дешевле. Очевидно, что AMD взяла на работу отличных маркетологов, ведь сборка на Intel требует более дорогую материнскую плату и оперативную память стандарта DDR5. Положение должны были улучшить недорогие процессоры с заблокированным множителем, вот только и спустя 10 дней после их официального релиза недорогих материнских плат в продаже нет.

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Есть мнение, согласно которому даже несмотря на последнее повышение цен AMD не только сохранит за собой долю рынка, но и продолжит отвоёвывать её у Intel. И здесь дело не в личной симпатии к Лизе Су и продукции красной команды. Эксперты уверены, что поколение Sapphire Rapids будет жутко дорогим, а Intel не сможет да и не захочет долго субсидировать являющееся ключевым серверное направление.