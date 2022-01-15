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Сколько нужно потратить денег, чтобы стать майнером Биткоина – 37 000 000 рублей по мнению РБК
Если вы планируете начать майнить Биткоины, то самое время задуматься о том, сколько вам это будет стоить
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Когда наступит криптозима, нам неизвестно. Миллионы майнеров думают об этом событии, пытаясь минимизировать ущерб. Для кого-то резкое удешевление криптовалют станет роковым, а значит придётся продавать своё оборудование. Другие ждут этого момента, поскольку криптозима не только приведёт к сильному снижению курса Биткоина, но и значительно уменьшит хешрейт. Это значит, что награда станет выше, что в будущем позволит продать вырученные монеты с огромной выгодой. Эксперты полагают, что меньше всего от прихода криптозимы пострадают крупные компании. Особенно речь о тех, кто занимается добычей криптовалюты несколько лет. Эти ребята купили оборудование по близкой к рекомендованной цене и многократно отбили в него вложения. И всё же, есть ли смысл сегодня начинать копать Биткоин, или проще остаться в зрительском зале? Давайте разберёмся в этом вопросе. 

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Эксперты, чьё мнение приводит сайт РБК, уверены, что время небольших майнерских ферм подходит к концу. Никто не сказал, что это случится уже через год, но осознавать это необходимо. Сложность хешрейта растёт линейно и увеличивается каждый раз, когда Биткоин дорожает. Это значит, что сегодня начинать майнинг нужно с немалых инвестиций. По этому поводу есть три мнения:

1. Вам потребуется не менее 50 специализированных устройств, а значит инвестиции должны составить немалые 500 000 долларов или 37 миллионов рублей. Такой подход позволит не только ворваться в майнинг Биткоина, но и получать стабильный доход, которого хватит на ремонт и замену пришедшего в негодность железа. 

2. Самое главное – начать, а значит вам будет достаточно и 10 высокопроизводительных систем. Это потребует инвестировать в майнинг около 3 миллионов рублей (8 тысяч долларов). Одновременно с этим нужно учитывать вопрос стоимости электроэнергии. Проще всего разместить своё оборудование на специализированной площадке, доверив обслуживание и все сопутствующие проблемы работникам хостера. Не все компании в этом секторе работают честно, но самостоятельное управление парком майнеров занимает слишком много времени и требует специфических знаний. 

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3. Можно начать с малого – 600 тысяч рублей будет достаточно. Можно поставить ASIC-майнеры дома, а можно переместить их в дата-центр. Если вы решили, что размещение фермы на собственной даче обойдётся вам дешевле, то вы сильно ошибаетесь, ведь подобные устройства потребляют огромное количество энергии и требуют постоянного доступа к интернету. Именно поэтому на первом этапе дата-хостинг может оказаться выгоднее. В любом случае забывать об этом вопросе не стоит, ведь профессиональное обслуживание обходится недёшево.  

#майнинг #биткоины
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