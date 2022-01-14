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Майнер рассказал о том, как дата-центр присвоил себе 150 ASIC для добычи Биткоинов
Реальная история, которая позволяет сделать правильные выводы
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Если вы решили стать майнером, то перед вами встаёт несколько проблем. Очевидно, что всё начинается с поиска нужной суммы на покупку оборудования. Кто-то просто хочет отбить вложения в одну единственную видеокарту, и это нормально, ведь цены на подобную продукцию сильно выросли, а добыча Эфира позволяет отбить немалую часть денег за год. В начале 2021 всё было гораздо лучше, но времена ушли безвозвратно. Если вы хотите собрать одну или несколько ферм, то разместить их можно дома или на даче. Огромного потребления это не потребует (если у вас не 16 штук GeForce RTX 3090), поэтому проводить дополнительную проводку не придётся. 

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Но всё куда сложнее, если вы хотите войти в бизнес, широко открыв дверь ногой. В этом случае стоит задуматься не только о деньгах, но и о расположении вашего железа. Особенно много электричества потребляют устройства для добычи Биткоинов (ASIC), поэтому дома несколько десятков единиц подобного оборудования не разместить. Кто-то пытается копать на даче, но огромное потребление обязательно привлечёт ненужное внимание, поэтому многие фермеры предпочитают договариваться с различными компаниями, занимающиеся дата-хостингом. Проще говоря, вы отдаёте им своё железо, платите за электричество и обслуживание, а они размещают его под постоянным контролем обученных специалистов. Чаще всего проблем не возникает, но бывает и такое, когда майнеров откровенно обманывают.

Сегодня мы предлагаем послушать душещипательную историю о том, как майнер потерял более 150 единиц дорогостоящей техники для добычи Биткоинов. Ролик находится на канале Серёги Солёного. Приходится констатировать, что майнер совершил все возможные ошибки. Во-первых, он не изучил репутацию компании, которой доверил своё оборудование. Во-вторых, он не контролировал его установку и подключение. Мало того, он вообще не знал, где будет располагаться локация, а после возникновения подозрений снова поверил мошенникам, хоты мог вызвать полицию и заставить их всё вернуть. Ну а в итоге, ребята пропали, унеся с собой все 150 устройств типа ASIC, стоимость которых мы даже не будем подсчитывать. 

Серёга Солёный отметил, что если вы даже доверяете своё железо третьей стороне, то обязательно должны иметь к нему круглосуточный доступ. Мало того, вы имеете право полного удалённого контроля за вашим оборудованием, а выбор хостера должен основываться не только на низкой стоимости электричества и копеечной плате за обслуживание, но и репутации и отзывах реальных клиентов. 

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#майнинг #криптовалюта
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