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Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
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Застой на рынке криптовалют всегда порождает сомнения. Инвесторы начинают волноваться, ведь они влили во всякие собачье токены миллионы долларов, а тут вдруг широко разрекламированная Shiba Inu начала дешеветь. Киты скупают все доступные монеты, вот только это не решает проблем. Уже завтра Биткоин становится дешевле, а значит налицо миллионные потери, которые рано или поздно придётся компенсировать. Майнеры поглядывают на курс, отказывая себе в покупке новых видеокарт, а трейдеры больше не хотят рисковать, веде ещё неделю назад их ощипали биржевики, присвоившие себе сотни миллионов долларов на вполне законных основаниях. 

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Что майнеру горе – геймеру радость. Пожалуй, это самая настоящая народная мудрость. Можете записывать. Поскольку рынком криптовалют правит неуверенность, а медведи никак не хотят уходить в спячку, видеокарты снова начали дешеветь. На этот раз у нас настоящий ценопад скидок, а начнём с GeForce RTX 2060. Перед вами новая версия на 12 Гб, которая на старте продаж стоила 90 000 рублей. Сегодня её можно купить за 71 тысячу, а значит скидка составила 30 тысяч или 22%. 

Не хотите GeForce RTX 2060 – берите Radeon RX 6600 XT. Последняя куда быстрее в играх, но пасует в майнинге. Похоже, видеокарта производства NVIDIA в первую очередь интересна майнерам. Каждому своё, поэтому обращайте внимание на то, что подходит лично вам. Radeon RX 6600 XT не получила никакой скидки, но и без дополнительных дисконтов она выглядит весьма интересно. 

А вот Radeon RX 6600 подешевела на 18 000 рублей. Это тут же привело к росту популярности модели производства ASUS среди геймеров. Как видите, 14 января она была куплена 30 раз. Благодаря скидке Radeon RX 6600 стала одной из самых выгодных видеокарт на рынке по соотношению производительности и цены, поэтому не тяните долго, ведь обычно таких карт много не завозят. 

12 тысяч скинула GeForce GTX 1660. В кои-то веки видеокарта этой серии стоит дешевле 50 тысяч. Последний раз такое было в начале осени. После этого GeForce GTX 1660 подорожала до 60 000, а с ростом курса криптовалюты цена на неё может снова вырасти.

Традиционно рекомендуем вам GeForce GTX 1050 Ti. За 27 тысяч вы получите доступ ко всем играм. Покупатели такой карты должны осознавать её весьма скромную производительность. Если верить экспертам, то к концу 2022 года дефицит видеокарт закончится, а значит страдать вам недолго. За 31 тысячу есть GeForce GTX 1650. Она на 20% быстрее, но и немного дороже. Здесь вам придётся решать самостоятельно, но мы рекомендуем именно GeForce GTX 1650, хотя российские покупатели предпочитают GeForce GTX 1050 Ti.

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#видеокарты #скидки #криптовалюты #geforce rtx 2060 #эфир
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