Майнинг в сети Эфира оказался более прибыльным и принёс на 40% больше дохода

2021 год прошёл под флагом криптовалют. Миллионы инвесторов покупали и продавали цифровое золото, пытаясь уследить за всеми трендами. Несмотря на огромную популярность альткоинов, многие из которых неоднократно становились героями новостных лент, первые два места остались за Биткоином и Эфиром. Именно эти монеты продолжают вести за собой весь рынок, подхватив флаг в новом 2022. Ясно, что держатели криптовалют, купившие их в 2020 году или раньше, смогли многократно увеличить свой капитал, но насколько хорошо или плохо жилось майнерам? Сегодня у нас есть ответ на этот вопрос.

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Сообщается, что только шахтёры, копающие Биткоин и Эфир, умудрились заработать немалые 40 миллиардов долларов. При этом на первую криптовалюту приходится 16.7 миллиардов, а на вторую – 23.4. Таким образом любители копать монеты на видеокартах оказались в более выгодном положении, как минимум на 40% обойдя своих конкурентов. На самом деле вопрос прибыльности здесь не учитывается, поскольку многие купили оборудование для майнинга ещё до подорожания, но из-за сильного роста сложности добычи, доходность каждого отдельного фермера оказалась не такой большой, как может показаться.

Обратите внимание, хешрейт Биткоина вырос незначительно, увеличившись с 20 до 24 единиц. А вот хешрейт Эфира увеличился в 3 раза, поднявшись с 4 до 12 единиц. Эксперты отмечают, что в целом размер комиссии за год упал на 83.5%, но уже к концу года за счёт рынков DeFi и NFT плата за газ многократно выросла. Только в ноябре сумма составила 3.59 миллиарда долларов, что снова принесло майнерам больше, чем прямой доход от нахождения блоков с монетами. В данном случае нужно признать, что активация хардфорка London не принесла ожидаемого улучшения, поскольку комиссии всё ещё огромны, что не позволяет Эфиру развиваться. Получается, что его можно использовать для оплаты крупных покупок, а вот купить простой билет в кинотеатр в сотни раз дешевле при помощи Шиба Ину.

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Ещё одним рекордом отметились Киты, вкладывающие доллары в криптовалюту. Сообщается, что 10 самых крупных адресов в сети Эфира накопили 25.7 миллионов монет. На минуточку – это 86 миллиардов долларов. Особенно любопытно, что уже много лет по этим кошелькам идёт планомерное накопление криптовалюты, а значит и в будущем Киты не будут продавать Эфир. А вот количество Эфира на крупных биржах снизилось до очередного антирекорда. Так, на конец 2021 года этот показатель упал до 3.57 миллиона монет, что составляет 12 миллиардов долларов. Предполагается, что явный отток ликвидности может быть связан с действиями Китов, желающими консолидировать на собственных кошельках как можно больше криптовалюты.