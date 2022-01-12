Над текстом работали специалисты нескольких государственных структур включая АНБ и ФБР, а за поимку русских хакеров могут заплатить до 748 миллионов рублей

Американские политики уже давно нашли оправдание всем происходящим внутри страны проблемам. Если вдруг происходит масштабный взлом данных, в результате которого парализованными оказываются целые сектора экономики в том или ином городе, то с вероятностью 50/50 нам скажут, что во всём виноваты русские или китайские хакеры. Создаётся такое ощущение. Что именно в России и Китае сосредоточены лучшие хакеры всей планеты. Вне всякого сомнения, такая похвала со стороны США весьма лестна, вот только вместо хоть каких-то доказательств эти ребята приводят ссылки на социальные сети. Последние не выдерживают никакой критики, поскольку посты там может писать даже ваша собака или попугайчик, но в наше время такие мелочи никого не волнуют.

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Кажется, что ребята из Пентагона так укрепились в своих словах, что уже и сами в них верят. Пару дней назад несколько государственных ведомств выпустили методичку по борьбе с русскими хакерами для «чайников». Сегодня мы разберём некоторые пункты, а более подробно со столь важным документом можно ознакомиться по ссылке. Авторами стали специалисты Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, Федерального бюро расследований и представители Агентства национальной безопасности.

Прежде всего американским компаниям и всем неравнодушным гражданам нужно быть готовыми отразить вторжение русских хакеров. Этот пункт плавно перетекает в важность своевременной консультации со специалистами по кибербезопасности. Очевидно, что и сами пользователи не должны сидеть сложа руки. Рекомендуется как можно больше внимания уделять новым веяниям в сфере информационной безопасности, а также заранее готовиться к худшему.

Во второй главе подробно рассказывают об уже совершённых атаках. Там и названия группировок, и известные факты взлома, и наиболее популярные способы взлома, которые применяют русские хакеры. Здесь самое время поинтересоваться, неужели американские хакеры используют другие способы взлома, но спросить, увы, не у кого.

А вот рекомендации по защите от вездесущих русских хакеров выглядят не особо внушительно. По большей части предлагается тщательно вести журнал работы того или иного сервера. Важно не только этот журнал иметь, но и пристально изучать его на предмет подозрительных адресов и любых сомнительных действий. Если владелец сервера вдруг обнаружил у себя следы русской угрозы, то нужно срочно выключать компьютеры. Судя по всему, в Пентагоне никого не волнует, что, если вдруг никакого взлома нет, компания может потерять миллионы долларов.

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Если вы знаете хотя бы одного русского хакера, который прямо сейчас (или планирует это сделать завтра) взламывает жизненно важные объекты в США, знайте: за полезные сведения вам могут заплатить немалые 10 миллионов долларов, что соответствует 748 миллионам рублям. Здесь без комментариев.