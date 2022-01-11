Очередной эксперимент Серёги Солёного увенчался успехом

Весь 2021 год мы с вами задавались одним вопросом: куда пропали все видеокарты AMD? Обычному покупателю подобные глупости в голову не приходят, ведь он заглядывает в магазин, где видит и продукцию AMD, и NVIDIA. Но достаточно познакомиться со статистикой Steam, что бы данный вопрос возник сам собой. Обратите внимание на скриншот ниже. Там все наиболее популярные графические чипы отсортированы по процентному соотношению. Как видите, Radeon RX 580 на 15 месте со скромными 1.54%, а подавляющее большинство за видеокартами NVIDIA. Если в магазинах серия Radeon RX 6000 продаётся, то почему тогда графических чипов не в статистике?

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Вполне возможно, что большая часть продукции AMD ушла майнерам. Не верите? Тогда специально для вас Серёга Солёный протестирует ферму, состоящую из восьми (8) видеокарт Radeon RX 6600 XT. Как обычно, подробности вы сможете посмотреть в ролике самостоятельно, а мы попытаемся рассказать о наиболее интересных моментах. В первую очередь блогер сообщил, что карты чрезвычайно нестабильны. Они отказываются держать высокие показатели хешрейта, что приводит к потере доходности. Это значит, что нужно либо сидеть у компьютера, постоянно отслеживая отключения, либо понизить некоторые характеристики. Владелец фермы пошёл по второму пути, что позволило ему получить около 30 MH/s с каждой видеокарты, хотя при других условиях можно выжать на полтора и даже два мегахеша больше.

Общее потребление во время майнинга Эфира достигало 537 Вт, что позволяет собрать нетребовательную энергоэффективную систему. Что до доходности, то все 8 карт приносят 10.66 доллара в сутки или 319 долларов в месяц без учёта розетки. Если вычесть оплату за электричество, то получится 285 долларов на Эфире.

Следом Серёга запустил ферму на добычу Ethereum Classic, выяснив, что она может принести скромные 189 долларов в месяц без учёта розетки и всего 156 долларов после того, как вы оплатите коммунальные счета. Совсем неожиданно в Ravencoin удалось получить чистыми 215 долларов. Майнер отмечает, что нужно не только менять настройки для каждой криптовалюты в программном обеспечении, но и корректировать частоты видеокарт. Это позволит избежать перегрева и может даже увеличить хешрейт.

Максимальную выгоду удалось извлечь на Toncoin. Здесь доход в месяц без учёта расходов на электроэнергию доходит до 400 долларов. После вычета коммуналки у вас останется ещё 350 долларов. Причина в повышенном энергопотреблении всей системы. Как оказалось, на Toncoin этот показатель доходит до 700 Вт, а значит видеокарты чувствуют себя не так комфортно, как на Эфире. Не стоит забывать, что Toncoin – это временная мера, которая не заменит Эфир, поэтому многие майнеры предпочитают не экспериментировать.

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